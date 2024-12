Dalibor Martínek: Černochová se chlubí, že kupuje starý šrot. Kdo z Čechů by šel bránit zemi

Česko, malá bezvýznamná země, se teď snaží naplnit závazek NATO – dvě procenta HDP ročně na armádu.

Česko utratí příští rok 160 miliard korun z peněz daňových poplatníků na kovové předměty, tanky z Německa, bojová vozidla ze Švédska, letadla ze Spojených států, a podobné věci.

Stojí to na daních hodně peněz, a ministryně Jana Černochová je pyšná, že tyto útraty vyjednala.

Je tu ale jedno zásadní ale. Všechny ty útraty jdou do kovu, mašin, které asi nikdy nepoužijeme. Vyhozené peníze za něco, co vypadá důležitě, ale vlastně to nikomu neslouží. Tváříme se, jako že stojíme na prahu třetí světové války. Pravda je taková, že ty miliardy prostě musíme utratit, aniž bychom čelili nějaké válce.

Slíbili jsme to Donaldu Trumpovi, který se rozčiluje, že Spojené státy mega zbrojí za tichého přihlížení evropských států. A má vlastně pravdu.

Kupte F-35, nebo nepřijdeme na pomoc

Není to tak dávno, kdy tento Donald, macho non plus ultra, vykládal svým jedinečným stylem zástupcům Německa a Francie, že jejich země jsou dost bohaté na to, aby dávaly víc peněz na zbrojení. Nebo se na ně on vyprdne, nechá je napospas ruské výzvě. A možná jim v případě nějakého budoucího konfliktu ani nepřijde na pomoc, pokud si nekoupí jeho předražené stíhačky F-35.

Zástupci evropských zemí byli při takovém přímočarém sdělení zpraženi. Je to vidět na Youtubu, jak Emmanuel Macron ztuhnul. Nečekal, že by vůči němu někdo mluvil takto ostře. V Evropě nejsou politici zvyklí na Donaldův ostrý styl. Zástupci největších zemí EU mají raději takové to pomalé vyjednávání v rámci složitých struktur, které si vystavěly.

Proto je Trump vlastně v Evropě nepřítel. Je moc jednoduchý. Nechápe, že tu máme struktury. No, vlastně, on to chápe. Rád evropské struktury boří. A zástupci velkých evropských „velmocí“ dobře vědí, o co jde. Že Trump je velký pes. Nakonec se mu musejí přizpůsobit. I Trump to ví. Ví, jak věci chodí.

Abychom splnili slib

Takže Česko, malá bezvýznamná země, co si budeme povídat, se teď snaží naplnit závazek NATO, dvě procenta HDP ročně na armádu. Ministryně Černochová, která stojí ve vládě za stranu, jež za rok ve vládě už nebude, teď dělá velké gesto. Sto šedesát miliard korun. Vypadá to, jako by Česko stálo před nějakou historickou výzvou. Že bude čelit ruské agresi, postaví někam do lesů nové tanky a jiné vojenské systémy, a ubrání se nepříteli.

To je fejk. Pravdou je, že Česko musí utratit miliardy peněz, zcela nesmyslně, aby naplnilo svůj slib vůči NATO. S vojenským uskupením, s nímž Trump možná brzo zamává. Černochová si dělá politický kapitál z toho, že tyto peníze nějak rozhází. Realita bude taková, že Česko vynaloží nyní sto šedesát miliard korun, příští rok ještě víc miliard, aby nakoupila nyní moderní obrněná vozidla, z kterých bude za deset let starý šrot. Kluci vojácí se v tom trochu povozí, vypálí na cvičišti pár ran, a nakonec to skončí někde v garáži.

Za pět let budeme řešit, co s tím šrotem. Možná ho pošleme na Ukrajinu. Závazek vůči NATO je však potřeba splnit, stovky miliard korun poletí komínem. Jinak bychom nebyli plnohodnotným partnerem. Musíme si něco koupit ze Spojených států, z Německa, ze Švédska. Je to daň za to, že by nás v případě potřeby někdo přišel chránit.

Stojí národ vůbec pohromadě?

Přišel by skutečně někdo takový? Němci už tu byli, žádná sranda, tisíce mrtvých českých hrdinů. Francouzi nás nechali napospas. Rusy jsme tady taky měli, žádná sláva. Kdo nám přijde za dvě procenta HDP na pomoc v případě průšvihu? Donald Trump? Bohužel, sázka na něj by asi dávala největší smysl.

A co sázka na Čechy? Byli bychom tak pevní jako Ukrajinci? To je otázka za sto bodů. Víc než tanky z Německa a stíhačky z USA je důležité, jestli tento národ vůbec stojí pohromadě. Jestli by se chtěl bránit. Protože pokud by nám střední třída, ať už je to kdokoliv, prchla v případě ohrožení za hranice, jak jsme zvyklí, nemá cenu kupovat tanky. Nikdo by je neobsloužil.

Teď tanky kupovat musíme, abychom se před Trumpem předvedli jako loajální partner. Bude to stát stovky miliard korun. Kolik by v případě ohrožení zaplatil každý z nás?