Airbnb má další potíže. Tentokrát v New Yorku

New York se přidal na seznam měst, která chtějí krátkodobé pronájmy sevřít regulací.

Nabídky ubytování v New Yorku na platformě Airbnb za poslední týden razantně prořídly. Může za to nová místní vyhláška. Úředníci ji ve městě začali prosazovat minulé úterý. Nová pravidla pronajímatelům nařizují, že hostitelé se budou muset registrovat – a splnit celý seznam požadavků – aby mohli nemovitosti pronajímat hostům na méně než 30 dní. Bez speciální registrace mohou hostitelé krátkodobě pronajímat pouze domy, ve kterých také pobývají, a současně jsou povoleni maximálně dva hosté.

Rychlý pohled na stránky Airbnb odhalí, že v New Yorku jsou na něm nabízeny téměř výhradně hotelové pokoje, případě hotelové pokoje apartmánového typu v komplexech postavených na míru krátkodobým pronájmům přes Airbnb, Vrbo a další platformy.

Vrátíme peníze

Airbnb pro CNN sdělilo, že rezervace s příjezdem nejpozději 1. prosince nebudou zrušeny, ale společnost vrátí poplatky, které obdržela v souvislosti s těmito pobyty, aby vyhověla novým pravidlům. Zatímco všechny rezervace od 2. prosince budou zrušeny a hostům budou vráceny peníze. Pronajímatelé najdou své nabídky převedené na dlouhodobé pronájmy pouze v případě, že na platformě umožňují rezervace na 30 a více dní. Všechny nabídky, které umožňují pouze krátkodobé rezervace, budou deaktivovány úplně, uvedla společnost.

Akciové zklamání

Není to poprvé, co se Airbnb dostalo do křížku s místními orgány. Krátkodobý pronájem přes Airbnb byl v minulosti úplně zakázán v řadě měst. Například v Berlíně, Barceloně, Paříži či Santa Monice. Většina z nich se nakonec se společností domluvila na kompromisu, a i v těchto místech, lze za určitých podmínek – většinou jde o nutnost speciálního povolení – nemovitosti krátkodobě pronajímat.

Při svém vzniku bylo Airbnb založené na myšlence krátkodobého pronájmu pokoje pro hosty v nemovitosti, kterou hostitel sám obývá. Pronajímaly se dokonce i gauče. Trh se od té doby více zprofesionalizoval a platformě vládnou profesionální správcovské firmy.

Akcie firmy vstoupily na burzu v prosinci roku 2020. Od té doby posílily o pouhých pět procent. Letos sice posilují o 70 procent, ale to se jen vezou na vlně znovuoživeného zájmu o technologické akcie a proti jiným i tak zaostávají. Akcie majitele Facebooku a Instagramu, společnosti Meta, či automobily Tesla od ledna vzrostly o 145 procent.

