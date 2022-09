Lukáš Kovanda: Benzín poprvé od invaze zlevnil pod 40 korun na litr – a propad cen nekončí

Pohonné hmoty v Česku dále zlevňují. Přetrvává však mimořádně vysoký rozdíl mezi cenou nafty a cenou benzínu. Ten je důsledkem evropské plynové krize, protože nafta slouží také jako náhražka právě plynu. Cena benzínu i kvůli vývoji v Číně by měla klesat i nadále, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V říjnu však dojde ke snížení zmíněného rozdílu, protože vláda ponechá v platnosti snížení spotřební daně z nafty, avšak nikoli z benzínu. Ke snížení daně o 1,50 koruny na litr došlo u obou paliv letos v červnu. Původně mělo být jak u benzínu, tak nafty jen přechodné, avšak vláda nyní sníženou daň z nafty hodlá ponechat.

Stěžejním zdrojem zlevňování pohonných hmot v ČR je pokles cen ropy na světových trzích. Cena ropy klesá i po přepočtu do korun, tedy po zohlednění kursu. Od konce srpna se korunová cena ropy typu Brent propadla o více než desetinu. Toto zlevnění nyní promítají čerpací stanice do svých koncových cen. Ruku v ruce s poklesem cen ropy klesá totiž také cena velkoobchodně prodávaných paliv.

Obavy z recese

Za poklesem cen ropy stojí obava z celosvětového ekonomického útlumu. Ta snižuje vyhlíženou poptávku po ropě, což tlačí její cenu dolů. Mezinárodní agentura pro energie včera uvedla, že největší světový dovozce ropy – Čína – letos sníží svoji poptávku po „černém zlatu“ o 2,7 procenta. Jednalo by se o první pokles čínské poptávky po ropě od roku 1990. Tehdy pokles činil jedno procento. Čínskou poptávku nadále oslabují covidové uzavírky, nejnověji zejména v megapoli Čcheng-tu s 21 miliony obyvatel.

Za poslední tři měsíce ropa v dolarech zlevnila o takřka 25 procent. Barel Brent nyní vyjde na necelých 94 dolarů.

V následujících sedmi dnech pohonné hmoty dále zlevní, a to v rozsahu kolem 60 haléřů na litr v případě benzínu a dvaceti haléřů na litr v případě nafty.