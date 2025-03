Auta, léky, čipy. Trumpova chystaná nová cla ohrožují český vývoz za sedm miliard

Americký prezident Donald Trump chystá další sadu cel. Už během několika dní by měl oznámit nová cla na dovážené automobily. Na spadnutí mají být i nová cla na farmaceutické přípravky, dále pak cla na dřevo a čipy.

K tomu všemu by měl ve středu příští týden oznámit sadu recipročních cel. Spojené státy budou v rámci reciprocity uvalovat stejná cla, jaká na ně uvalují jiné země, často jde o cla vyšší – byť ne vždy. Trump však zároveň připouští výjimky z reciprocity. Pokud na výjimky nedojde, budou recipročními cly zasaženy zvláště tíživě země jako Argentina nebo Indie, naopak ve vztahu k takové Čína by USA musely celkové průměrné clo snížit.

Čína totiž patří k naprosté menšině zemí světa, které na dovoz z USA uplatňují v průměru nižší clo než Spojené státy na dovoz od nich. Do této malé skupinky zemí patří ještě třeba Británie, Norsko či Japonsko.

Dříve Trump uvedl, že Spojené státy hodlají zavést na dovážené automobily, čipy a farmaceutické výrobky nové clo ve výši zhruba 25 procent.

Česká republika loni vyvezla do USA dotčené zboží v hodnotě necelých sedmi miliard korun. Do Spojených států exportovala čipy za 4,5 miliardy korun a farmaceutické přípravky za 2,3 miliardy korun, vyplývá z údajů ČSÚ. Vývoz automobilů byl loni zanedbatelný, když jeho hodnota jen mírně převýšila úroveň 60 milionů korun.

Celkový vývoz Česka do USA loni dosáhl hodnoty 165,4 miliardy korun, takže možnými novými cly dotčený vývoz představuje pouze celkem zanedbatelná 4,1 procenta celkového exportu ČR do USA. Česko do USA vyváží hlavně stroje, elektrické přístroje a zařízení, optické výrobky, kaučuk a plasty, resp. výrobky z nich, dále ocelové výrobky a nábytek. Tyto položky by novými cly zasaženy být neměly.

Hrozba i pro slovenský vývoz

I tak však na Česko může nepříznivě dolehnout třeba fakt, že Trumpova nová cla na automobily se zásadně dotknou německého a slovenského vývozu, tedy vývozu ze zemí, na něž má Česko těsné obchodní vazby.

Německé automobilky Volkswagen a Mercedes patří mezi ty, v jejichž případě vývoz do USA představuje nejvýraznější podíl na celkových tržbách dané automobilky v Americe. V případě Volkswagenu je to podle agentury Bloomberg 80 procent, v případě Mercedesu pak 63 procent. Německo a Slovensko pak v rámci EU představují dva největší vývozce automobilů do USA. Jejich souhrnný export na americký trh přesahuje podle Bloombergu půl milionu vozidel ročně.

