Asociace developerů: Bartoš nám nenaslouchal a proces digitalizace podcenil

Na problémy s digitalizací jsme upozorňovali již od února 2024. Vždy to pro nás bylo věcí odbornou a obsahovou, nikoli politickou. Bohužel pan ministr zcela podcenil celý proces a také neposlouchal odborné skupiny, které vybízely k včasnému odložení a dopracování systémů, komentuje odvolání Ivana Bartoše (Piráti) Asociace developerů.

To vše korunovala velmi nešťastná komunikace. Pro pana ministra Bartoše je výsledkem jeho odvolání, pro stavební úřady, města a obce, investory, developery, stavebníky, architekty, a mnohé další nefunkční systém, který paralyzuje české hospodářství. Všemu šlo zabránit, vše bylo řešitelné. Stačilo naslouchat.

Nyní je důležité neprodleně přijmout takové legislativní opatření, které zabrání další právní nejistotě a minimalizuje dopady na ty procesy, které již běží, nebo doběhly. A následně dopracovat systém, což, jak se ukazuje, bude trvat rozhodně několik dlouhých měsíců.

Rozpačitý výsledek

Bohužel hodnocení působení pana ministra Bartoše ve funkcni nelze hodnotit positivně. Ačkoli sliboval novelu stavebního zákona, která procesy zrychlí a zjednoduší, výsledek je rozpačitý a lze ho nazvat zmařenou nadějí. Razítka fakticky neubyla, proces se nezjednodušil, není méně úřadů, a celý tento chaos se ani nepovedlo zdigitalizovat, což měl být zlatý hřeb řešení.

Nadto se nepodařilo žádným způsobem rozpohybovat výstavbu bydlení a tedy zajistit jeho vyšší dostupnost. Zákony, které pan ministr navrhoval směrem k dostupnosti bydlení byly dílčími dotačními pobídkami více, než systémovým a strukturálním řešením. Shodu jsme nebyli schopni najít ani v dalších oblastech. A nutno podotknout, že ačkoli s námi pan ministr komunikoval, bohužel nenaslouchal a naše argumenty nenašly uplatnění.

