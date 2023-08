Změny v balíčku, které žádá STAN, připraví rozpočet o více než deset miliard

Změny v konsolidačním balíčku, které se podle dnešní zprávy Mladé fronty Dnes nejspíše podaří prosadit hnutí STAN, by v příštím roce připravily státní rozpočet o více než deset miliard korun – v porovnání se situací při prosazení stávající, nepozměněné podoby balíčku. Více než deset miliard korun přitom představuje zhruba třetinu výnosu, který měl státnímu rozpočtu balíček na příjmové straně v příštím roce zajistit. Nejde tudíž o žádné „drobné“.

Rozpočet přijde až o deset miliard

Pokud se hnutí STAN vskutku podaří prosadit to, aby obcím a městům zůstával příjem daně z nemovitostí ze sta procent, státní rozpočet v roce 2024 přijde hned o devět až deset miliard korun. Překonání cifry desíti miliard korun ztráty pro státní rozpočet plynoucí ze změn v balíčku pak zajistí uskutečnění dalších dvou požadavků STAN. Jedná se, zaprvé, o navýšení podílu rozpočtového určení daní pro obce, města a kraje z DPH, tak aby bylo kompenzováno nižší inkaso DPH z důvodu legislativních změn obsažených v balíčku. A, zadruhé, o přesunutí tištěných novin do snížené sazby DPH, stejně jako u časopisů.

Změny, které STAN navrhuje, by tak výslednou podobu balíčku výrazně natočily ve prospěch obcí, měst a krajů, a to na úkor státu. Je to poněkud paradoxní. Obce a kraje totiž dlouhodobě hospodaří přebytkově, loni vykázaly přebytek takřka 33 miliard korun. Je to naopak stát, jenž se topí v deficitech. Letos mu stále hrozí schodek přes 300 miliard korun. Pokud balíček v pozměněné podobě, jak ji žádá STAN, přilepší obcím a krajům na úkor státu, vlastně tím na hromádku přebytku přidá zase další miliardy, ovšem vykoupené o to hlubším dluhem celého státu.

Prosazení požadavků STAN by znamenalo výrazný ústupek z hlavního cíle balíčku, kterým je náprava deficitů státního rozpočtu, nikoli rozpočtů nižších samosprávných celků.

