Zisk UniCredit Bank v ČR a SR loni vzrostl o pětinu na osm miliard

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v roce 2022 čistý zisk 8,22 miliardy korun (341 milionů eur). To představuje meziroční nárůst o 21 procent, uvedla banka. Ostatní velké tuzemské banky zatím výsledky za loňský rok nezveřejnily.

Objem vkladů UniCredit Bank stoupl loni meziročně o 10,5 procenta na 500 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 10,9 procenta na 516 miliard korun, vyplývá z oznámení.

Čisté výnosy z poplatků a provizí banky podle něj meziročně stouply o 10,4 procenta na 3,72 miliardy korun, čisté úrokové výnosy vzrostly o 18,5 procenta na 14,45 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky stoupl o 25,7 procenta na 11,3 miliardy korun.

Vláda v souvislosti s energetickou krizí a růstem cen elektřiny a plynu rozhodla o tom, že na největší banky uvalí daň z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Schválila ji jako šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá podle návrhu rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.

UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku více než 880 tisíc klientů.

