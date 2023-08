Zemědělci sklidili méně obilovin než loni. I tak většinu vyhodí prasatům

Letošní sklizeň podle dat Agrární komory ČR dosáhla 7,47 miliony tun základních obilovin, tedy pšenice, žita, ječmene, ovsa a triticale. Oproti loňsku je to o 1,3 procenta méně. Vyplývá to z informací komoditní rady pro obiloviny komory z tohoto týdne. Žně se oproti loňsku zpozdily, ale prakticky jsou teď u konce, sklizeno je 99 procent ploch. Průměrný výnos dosáhl šesti tun na hektar, loni to bylo 5,83 tuny.

Řepky se sklidilo 1,29 tun

Poslední odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) před dvěma týdny uváděl, že letos se základních obilovin sklidí 7,123 milionu tun.

Řepky se podle Agrární komory sklidilo 1,29 milionu tun. Výnos je zhruba stejný jako loni, dosáhl 3,4 tuny na hektar. Kukuřice zemědělci sklidili 574.883 tun, loni to bylo 637.391 tun, uvedla komora. Sklizeň základních obilovin spolu s kukuřicí tedy dosáhla 8,056 milionu tun, meziročně je o dvě procenta nižší. Loni to bylo 8,218 milionu tun.

Podle komory se žně zpozdily kvůli vydatným dešťům na přelomu července a srpna prakticky v celé zemi a lze očekávat, že část úrody bude mít horší kvalitu. Větší část sklizně obilovin tedy bude směřovat na výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata. V dřívějších letech byl poměr krmné pšenice na skladech zhruba 60 procent, letos to bude spíše 70 procent. Výborný upozornil na to, že se objevily i případy, kdy kvalita pšenice je tak nízká, že jí nelze použít ani jako krmnou a musí se smíchávat například se sójou, aby se dala vůbec použít jako krmivo.

Podle informací Agrární komory se pšenice letos sklidilo 5,15 milionu tun z 817 762 hektarů, loni to bylo 5,18 milionu tun. Hektarový výnos je o něco lepší, dosáhl 6,3 tuny na hektar, loni to bylo 6,07 tuny.

Klesnou tržby pšenice a řepky

Zemědělcům kvůli poklesu cen letos klesnou tržby za pšenici a řepku o 19 miliard korun. Na tiskové konferenci k výsledkům letošní sklizně to řekl předseda komoditní rady pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře ČR Martin Volf. Ceny pšenice se podle něj poslední tři měsíce příliš nehýbají. Letos jsou ceny pšenice o 4000 korun za tunu nižší, loni v létě překročila cena za tunu i 8000 korun. Řepka se podle Volfa loni v srpnu prodávala za 17.500 korun, letos je cena o 7000 korun nižší.

Podle Pavla Filipa ze Svazu průmyslových mlýnů lze brzy očekávat růst ceny potravinářské pšenice. Cena se podle něj na burze mění velmi dynamicky a ceny již jsou o 20 eur (v přepočtu 482 korun) na tunu výše, než je cena na pařížské burze MATIF.

„Z našeho pohledu mám obavy, že cena půjde nahoru,“ řekl s tím, že před sklizní byly ceny na úrovni před dramatickým nárůstem v loňském roce, protože zemědělci chtěli prodat úrodu na skladech. Poukázal na to, že politici na zahájení Země živitelky říkali, že očekávají snížení cen potravin. „Já bych nebyl tak optimistický, že budou podmínky k tomu, aby se rychle snižovaly,“ dodal.

