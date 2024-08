Women's FINdependence Day: Co je nového v investování do nemovitostí

Investování do nemovitostí je v České republice velmi oblíbené a nemovitost k pronájmu vlastní řada českých investorů. Poslední roky byly ale na nemovitostním trhu složité a ceny nemovitostí se pohybovaly jak na horské dráze. Blížící se konference Women's FINdependence Day, kterou organizuje Business & Professional Women CR u příležitosti 94. výročí od založení této celosvětové sítě, přinese odpovědi na otázky, které nyní investory zajímají nejvíc.

Reklama

Podle červencové zprávy České národní banky dosáhly ceny bytů svých maxim v roce 2021, kdy růst cen nemovitostí k bydlení meziročně výrazně přesáhl hranici 20 procent. Na počátku druhé poloviny roku 2022 se ceny vyšplhaly k vrcholu a následně zamířily k sestupu. Poslední dostupná data naznačují, že všeobecný pokles cen trval zhruba do poloviny roku 2023, a přestože ceny ke konci roku 2023 dále klesaly, celkově již došlo k jejich stabilizaci. To, že se ceny nemovitostí k bydlení obrátí směrem vzhůru, se dle ČNB zdá být více méně jistou skutečností.

Úrokové sazby nemovitostnímu trhu také nepomohly. Hypotéky jsou stále poměrně drahé a ačkoli trh hypoték začíná vykazovat známky oživení, objem nově čerpaných hypotečních úvěrů je stále pod dlouhodobým průměrem.

Na trh se vracejí kupci. Prodej bytů v Praze zrychluje, rostou i ceny Reality Zájem o bydlení ve vlastním novém bytě v Praze opět roste, stejně jako ceny. V prvním pololetí se prodalo celkem 3 500 bytů a na zvyšující se poptávku reagovaly v druhém čtvrtletí i ceny, které překonaly hranici 155 tisíc korun za metr čtvereční. pej Přečíst článek

Investoři mají i jiné možnosti, jak investovat do nemovitostí

Kdo nechce nebo nemůže koupit investiční nemovitost či si chce počkat na pokles úrokových sazeb, má ještě jednu možnost, jak investovat do nemovitostí, a to prostřednictvím nemovitostních fondů.

Reklama

Nemovitostní fondy shromažďují finanční prostředky od jednotlivých investorů a následně je investují do nemovitostí, jako jsou komerční budovy, bytové komplexy, kancelářské prostory či maloobchodní objekty. Tyto fondy umožňují drobným i institucionálním investorům podílet se na zisku z nemovitostí, aniž by museli sami nemovitosti vlastnit či spravovat. To může být pro řadu investorů nespornou výhodou.

Zajímavostí a zároveň letošní novinkou je, že do řady nemovitostních fondů mohou investoři investovat i prostřednictvím tzv. DIP neboli dlouhodobého investičního produktu.

A právě investování do nemovitostí bude tématem Women’s FINdependence day, investiční konference pro ženy, kterou pořádá obecně prospěšná organizace Business & Professional Women CR. Jejím hlavním celosvětovým posláním je podpora ekonomické nezávislosti žen především skrze vzdělávání.

Women’s FINdependance Day, tentokrát na téma investic do nemovitostí Leaders Investování není raketová věda, ale poměrně přímočará cesta k finanční nezávislosti. O tom se už několik ročníků snaží veřejnost přesvědčit akce pořádaná sdružením Business & Professional Women CR na akci Women’s FINdependance Day. Letošní ročník se zaměří na investice do nemovitostí. Newstream je mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek

Konference se uskuteční v úterý 27. srpna 2024 od 14 do 17 hodin v Americkém centru v Praze. Můžete se těšit na panelovou diskuzi na téma „Co je nového v investování do nemovitostí“.

Kdy je správný čas na nákup investiční nemovitosti?

Porostou ceny nemovitostí podobným tempem jako v roce 2021 a 2022, nebo budou ceny spíše stagnovat?

Má smysl vzít si hypotéku už nyní, nebo se vyplatí ještě počkat?

Kde se úrokové sazby hypoték mohou zastavit?

Jak fungují nemovitostní fondy? Jaké mají poplatky a jak to funguje, když chci investici v nemovitostním fondu ukončit?

Jak se dá využít DIP při investování do nemovitostního fondu?

Tyto i mnohé další otázky zodpoví odborníci ze světa investování do nemovitostí na blížící se konferenci.

Odborným partnerem akce je investiční společnost Atris. Podrobný program a vystupující najdete na webu BPWCR, kde se také můžete na akci registrovat. Newstream je mediálním partnerem akce.

Hypoteční aktivita Čechů zesílila. Ti letos investují do zahraničních nemovitostí Money Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v červenci hypoteční úvěry za 23,8 miliardy korun, což je proti červnu pokles o pět procent. Meziroční růst ale zrychlil na 109 procent. ČTK Přečíst článek