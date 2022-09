Výrobní inflace už mírně klesá. Stavebnictví čeká útlum

Růst cen v průmyslu pokračoval také v srpnu, tempo zdražování ale oproti předchozímu měsíci zpomalilo. Zdá se, že výrobní inflace už zřejmě kulminovala, avšak ceny zůstaly výrazně nad předcovidovou úrovní.

Reklama

Meziroční růst cen výrobců pokračoval v Česku také v srpnu. V zemědělství a průmyslu ale bylo tempo zdražování mírnější než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ve druhém prázdninovém měsíci nejvíce rostly ceny v zemědělství, meziročně o 38,3 procenta. Ceny průmyslových výrobců byly o 25,2 procenta vyšší než před rokem a stavební práce zdražily o 13,4 procenta. Ceny tržních služeb stouply proti loňskému srpnu o 6,5 procenta. Meziročně se ceny všech výrobců zvyšují nepřetržitě skoro od začátku loňského roku.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku byla v srpnu druhá nejvyšší od roku 1993. Na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu jedna z nejvyšších od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v srpnu dosáhla 24letého maxima ve výši 80,2 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

V meziměsíčním srovnání ceny zemědělských a průmyslových výrobců v srpnu klesly, a to o 2,3 procenta, respektive o 0,1 procenta. Ceny v průmyslu klesly v meziměsíčním srovnání poprvé po sedmi měsících. Stavební práce naopak proti červenci zdražily o 1,3 procenta a služby pro firmy o 0,8 procenta.

Na vývoji cen v průmyslu jsou vidět dva trendy. „První – pozitivní – vychází z příznivějšího vývoje cen ropy a kovů na světových trzích. Pokles cen vstupních komodit proto vede ke snižování cen v rafinérském a chemickém průmyslu, respektive ve výrobě kovů. Ten druhý – negativní – prostřednictvím rostoucích cen energií funguje dál proinflačně,” okomentoval statistiku Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Reklama

Výrobní inflace, zdá se, minimálně v průmyslu už zřejmě kulminovala, avšak zůstaly po ní ceny výrazně nad předcovidovou úrovní.

Po vlně zdražování komodit se tuzemské firmy musí stále více vypořádávat s cenami energií. „Vzhledem k tomu, že vládní pomoc teprve nabývá jasných obrysů, je nemožné vývoj výrobních cen vůbec predikovat. Nehledě na fakt, že údaje o jednom z nejvíce volatilních průmyslech – rafinérském – se vůbec nezveřejňují,” dodal Dufek.

Petr Dufek: Po letní „inflační“ přestávce přijde na podzim další nálož drahoty Názory Na oslavy poklesu inflace je zatím ještě docela brzo. Pravděpodobný je totiž další vzestup cen už v podzimních měsících, píše ve svém komentáři Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. Petr Dufek Přečíst článek

Stavebnictví čeká útlum

Také situace ve stavebnictví se začíná stabilizovat. „Vyšší cenová hladina materiálů, produktů a služeb se jen těžko bude vracet na předválečnou úroveň. Kroky vedoucí k omezení negativního dopadu růstu cen energií vítáme, přinesou nejen stavebnímu trhu větší klid, stabilizují situaci a přispějí k zastavení nebo zpomalení zatím nekončící inflační spirály,” dodal Peter Markovič, generální ředitel společnosti Xella pro ČR a Slovensko, která je výrobcem Ytongu.

Ceny energií podle Markoviče zůstanou hlavní překážkou rychlejšího růstu nejen stavebnictví a zároveň budou bránit výraznému zlevňování. Situace by se přesto mohla postupně uklidňovat, vyšší cenová hladina ale zůstane a ponese s sebou mj. pokles poptávky napříč českou ekonomikou v příštím roce.

Vzhledem k nepříznivému vývoji na hypotečním trhu avšak lze podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka očekávat, že se stavebnictví dostane do útlumu.

Zlevní nemovitosti? Možná, ale určitě ne nijak výrazně, říká Fialův poradce Štěpán Křeček Reality Vzhledem k situaci na trhu nemovitostí se podle některých expertů nedá vyloučit, že ceny půjdou dolů. „Jejich výraznější pokles by ale přišel jen v případě, že problémy se splácením hypoték budou masovým jevem. To se spíše nestane. Lidé si většinou odepřou vše ostatní a prodej nemovitosti se často stává až tou úplně poslední možností,“ říká pro Newstream Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. Zdeněk Pečený Přečíst článek