Maloobchod byl v říjnu stále v minusu. Vánoce budou pro obchodníky jen částečnou útěchou

Říjnové výsledky maloobchodu ukazují, že propad maloobchodu už konečně začíná přece jen brzdit. Tržby obchodníků se v říjnu snížily meziročně o 1,4 procenta, propad tak zmírnil po zářijovém revidovaném snížení o 4,3 procenta. Proti předchozímu měsíci tržby vzrostly o 0,6 procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Ve srovnání s předchozím měsícem se tržby obchodníků zejména díky lepším prodejům vybavení pro domácnosti a oblečení zvýšily o 0,6 procenta.

„Vypadá to, že některé obchody – zejména s vybavením domácností – si tentokrát polepšily díky zlevnění. Probudily se i internetové obchody, které upínají svoji pozornost na Vánoce, protože jejich letošní výsledky nejsou také příliš přesvědčivé. Celý tento segment prochází obdobím konsolidace, respektive koncentrace, a o jeho konečném výsledku rozhodnou právě nadcházející svátky,“ komentuje čerstvá data z maloobchodu Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas.

V meziročním srovnání jsou ovšem tržby stále na sestupu, klesají už rok a půl v řadě. Proti loňskému říjnu se snížily tržby za prodej potravin o 2,7 procenta a nepotravinářského zboží o procento, za pohonné hmoty se naopak zvýšily o 0,8 procenta. „Pokles tržeb zaznamenaly všechny sortimentní skupiny prodejen s výjimkou prodejen s kosmetickými a toaletními výrobky,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Internetové a zásilkové obchody utržily v říjnu meziročně víc o 5,3 procenta.

Obchodníci s nadějí vyhlížejí Vánoce

„Základní příběh se nemění – inflace stále snižuje kupní sílu domácností, které si pak z obchodů odnášejí méně zboží, i když za něj platí podstatně více než v roce 2019. V kasách obchodníků letos v říjnu skončilo v průměru o 23 procent více korun než v průměrném měsíci posledního předcovidového roku, i když si lidé z obchodů odnesli o pět procent méně zboží,“ dodal Dufek s tím, že nejinak tomu bude i v dalších měsících. Maloobchod tak podle něj zakončí letošní rok reálným propadem o necelých pět procent.

„Je slušná šance, že říjnový meziroční pokles je poslední,“ komentuje statistiku Václav Franče, ekonom ze společnosti Deloitte. Od listopadu by podle něj měl maloobchod začít meziročně růst. „Data, která poslední dobou vycházejí, nedávají moc důvodů k optimismu (například v pondělí zveřejněný pokles reálné mzdy o 0,8 procenta meziročně). Přesto je pravděpodobné, že hůře již nebude a ekonomická situace se začne zvolna zlepšovat. Aby se tak stalo, je klíčové, aby poklesla inflace a mzdy začaly opět reálně růst. Pak se obnoví i poptávka v ekonomice,“ dodává Franče.

Za celý letošní rok tržby maloobchodu podle odhadu Deloittu klesnou o 3,9 procenta. To je o něco málo optimističtější prognóza než ta od Banky Creditas. Příští rok by maloobchod měl růst tempem 4,2 procenta, uzavřel Franče.

