Von der Leyenová: EU je připravena na tvrdá jednání s USA

Evropská unie bude připravena na tvrdá jednání se Spojenými státy, aby ochránila své zájmy před hrozbou zvýšených obchodních cel, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že se Spojenými státy má EU nejpevnější vazby a sdílí s nimi mnoho stejných zájmů, ať již jde o regionální stabilitu či globální ekonomiku.

„Evropská unie a Spojené státy společně představují téměř 30 procent celosvětového obchodu se zbožím a službami. A více než 40 procent celosvětového HDP. Evropské společnosti v USA zaměstnávají 3,5 milionu Američanů. Další milion amerických pracovních míst přímo závisí na obchodu s Evropou. Jde o to, že pro obě strany je toho hodně v sázce,“ uvedla von der Leyenová při svém projevu na každoroční konferenci velvyslanců EU v Bruselu. Existují podle ní pracovní místa, podniky i průmyslová odvětví v Evropě i v USA, která spoléhají na transatlantické partnerství. „Takže chceme, aby to fungovalo. A to nejen kvůli našim historickým vazbám,“ dodala šéfka unijní exekutivy.

Základy pro silnější partnerství

Von der Leyenová tak reagovala na slova nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil brzkým uvalením cel na dovoz z Evropské unie. „Naší prioritou je nyní pracovat na mnoha oblastech, kde se naše zájmy sbíhají, od kritických dodavatelských řetězců po nově vznikající technologie,“ prohlásila šéfka EK. „Budeme připraveni na tvrdá jednání tam, kde to bude potřeba, a kde to bude možné, najdeme řešení. Vyřešit případné stížnosti a položit základy pro silnější partnerství. Budeme otevření a pragmatičtí v tom, jak toho dosáhnout. Stejně tak ale dáme jasně najevo, že budeme vždy chránit naše vlastní zájmy, jakkoli a kdykoli to bude potřeba,“ dodala.

Vztahy se Spojenými státy se zabýval i pondělní neformální summit EU, který do bruselského paláce Egmont svolal předseda Evropské rady António Costa. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která se jednání rovněž zúčastnila, upozornila, že z možné obchodní války mezi sedmadvacítkou a Spojenými státy by profitovala Čína. Prohlásila, že „obchodní války vítěze nemají“ a že „pokud sedmadvacítka a USA zahájí obchodní válku, bude se nakonec smát Čína“. I německý kancléř Olaf Scholz zdůraznil, že pro EU a USA by bylo lepší vyřešit obchodní neshody dohodou.

Český premiér Petr Fiala se nechal slyšet, že Evropská unie musí být v jednáních o clech s USA aktivní a hájit své zájmy. EU má podle něj nástroje k dosažení dohody a je možné vyjednat „rozumné a vzájemně výhodné podmínky“.

