Úvěrový apetit Čechů roste. Moneta míří k rekordnímu zisku
Moneta Money Bank zvýšila v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 8,1 procenta na 3,3 miliardy korun. Banku podpořil především růst nových úvěrů, vyšší úrokové výnosy a silná poptávka po hypotékách. Za celý rok nyní očekává zisk kolem 6,8 miliardy korun.
Moneta Money Bank v prvním pololetí meziročně zvýšila čistý zisk o 8,1 procenta na 3,3 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly o 6,5 procenta na 7,2 miliardy korun. K lepším výsledkům přispěl především růst čistého úrokového výnosu, vyšší objem nově poskytnutých úvěrů a úprava hypotečních sazeb. Čistý úrokový výnos se zvýšil o 8,5 procenta na 5,2 miliardy korun.
Moneta čeká vyšší zisk, než původně plánovala
Banka nadále počítá s tím, že splní svůj letošní ziskový plán. Podle předsedy představenstva Tomáše Spurného by ho navíc měla překonat.
„Nadále směřujeme ke splnění cíle dosáhnout minimálního čistého zisku ve výši 6,6 miliardy korun a očekáváme, že jej o 200 milionů korun překonáme,“ uvedl Spurný.
Moneta tak nyní pro celý rok očekává čistý zisk kolem 6,8 miliardy korun.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele investiční skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Hlad po dobrých nemovitostech trvá, říká Jiří Medřický z Redstone
Reality
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele investiční skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Hypoteční boom
Objem nově poskytnutých úvěrů se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 43,9 procenta na 51,7 miliardy korun. Nejrychleji rostly nové hypotéky, jejichž objem stoupl o 61,8 procenta na 14,6 miliardy korun.
Spotřebitelské a další retailové úvěry se zvýšily o 23,3 procenta na 15,3 miliardy korun.
Výrazný růst zaznamenala banka také u firemních klientů. Objem nových úvěrů pro malé a střední podniky vzrostl o 58,2 procenta na 16,6 miliardy korun. Úvěry pro živnostníky a malé firmy se zvýšily o 29,9 procenta na 5,2 miliardy korun.
Celkové úvěrové portfolio Monety meziročně narostlo o 9,1 procenta na 310 miliard korun. Hypoteční portfolio se zvýšilo o čtyři procenta na 138 miliard korun a spotřebitelské úvěry o 9,9 procenta na 42,9 miliardy korun.
Úvěry pro živnostníky a malé firmy vzrostly o 27,5 procenta na 23,4 miliardy korun. Investiční úvěry se zvýšily o 20,8 procenta na 64,3 miliardy korun.
Lidé si ani po zvýšení úrokových sazeb nepřestali půjčovat na bydlení. V červnu si podle dat bankovní asociace vzali hypotéky ve vydatném objemu 48,9 miliardy korun, proti loňskému červnu je to růst o 32 procent. Investice do nemovitosti přesto nemusí být zaručené vítězství.
Dalibor Martínek: Hypoteční šílenství pokračuje, bez ohledu na rizika
Názory
Lidé si ani po zvýšení úrokových sazeb nepřestali půjčovat na bydlení. V červnu si podle dat bankovní asociace vzali hypotéky ve vydatném objemu 48,9 miliardy korun, proti loňskému červnu je to růst o 32 procent. Investice do nemovitosti přesto nemusí být zaručené vítězství.
Klienti poslali do fondů téměř 11 miliard
Čistý výnos z poplatků a provizí se bance zvýšil o 6,2 procenta na 1,8 miliardy korun. Významnou část tvořily příjmy z distribuce investičních produktů, které meziročně vzrostly o třetinu na 544 milionů korun.
Výnosy z distribuce pojistných produktů dosáhly 598 milionů korun.
Klienti Monety v prvním pololetí investovali do fondů celkem 10,9 miliardy korun. Ke konci června v nich měli uložených 88,7 miliardy korun, meziročně o 31,5 procenta více.
Předražené byty, dražší hypotéky i vyšší splátky. Ani to Čechy od úvěrů na bydlení neodradí. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly úvěry za skoro 49 miliardy korun, meziročně skoro o třetinu více. Vyplývá to z Hypomonitoru ČBA.
Češi prostě chtějí bydlet ve vlastním. Drahotě navzdory
Money
Předražené byty, dražší hypotéky i vyšší splátky. Ani to Čechy od úvěrů na bydlení neodradí. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly úvěry za skoro 49 miliardy korun, meziročně skoro o třetinu více. Vyplývá to z Hypomonitoru ČBA.
Náklady zůstaly stabilní
Celkové provozní náklady se držely na úrovni 2,9 miliardy korun. Náklady na zaměstnance vzrostly o 8,8 procenta na 1,3 miliardy korun, především kvůli růstu mezd a vyšším jednorázovým odměnám navázaným na výsledky.
Tento nárůst vyrovnal pokles odpisů o 8,7 procenta na 534 milionů korun a správních nákladů o 7,4 procenta na 762 milionů korun. Regulatorní poplatky se zvýšily o 8,7 procenta na 212 milionů korun.
Bilanční suma Monety ke konci června meziročně vzrostla o 4,5 procenta na 525 miliard korun. Růst podpořily především klientské vklady, které se zvýšily o 3,7 procenta na 454 miliard korun.
Moneta Money Bank patří mezi největší firmy obchodované na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Banka měla ke konci pololetí přibližně 1,6 milionu klientů, stejně jako před rokem.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.