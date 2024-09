USA obviňují firmu Visa z monopolu u debetních karet

Spojené státy podaly žalobu na společnost Visa. Viní ji z nezákonného potlačování konkurence s cílem udržet si monopolní postavení na trhu s debetními kartami. V úterý to oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti. Visa uvedla, že tato tvrzení jsou neopodstatněná a že se bude proti nim bránit u soudu, informovala agentura Reuters.

Visa podle žaloby trestala firmy, které chtěly používat alternativní platební sítě, a podplácela potenciální konkurenty, aby si udržela postavení na trhu. Tyto kroky zpomalily inovace a způsobily značné dodatečné poplatky spotřebitelům a podnikům v USA, dodalo ministerstvo.

Visa je jednou z největších světových platebních sítí. Zpracovává více než 60 procent debetních transakcí v USA. Na poplatcích za transakce provedené přes její síť ročně získá zhruba sedm miliard dolarů (157 miliard korun), uvedlo ministerstvo.

Právní zástupkyně firmy Visa Julie Rottenbergová uvedla, že na trhu debetních karet se daří konkurenci. „Když se podniky a spotřebitelé rozhodnou pro společnost Visa, je to díky naší bezpečné a spolehlivé síti, prvotřídní ochraně před podvody a hodnotě, kterou poskytujeme,“ uvedla.

Snaha řešit poplatky je součástí boje vlády prezidenta Joea Bidena s růstem spotřebitelských cen. Inflace je také předním tématem prezidentských voleb, ve kterých se o nejvyšší funkci ucházejí Kamala Harrisová z Demokratické strany a Donald Trump za republikány. Volby se konají 5. listopadu.

„Nezákonné chování firmy Visa neovlivňuje pouze cenu jedné věci, ale ceny téměř všeho,“ uvedl ministr spravedlnosti Merrick Garland. Obchodníci a banky totiž přenášejí náklady na platební sítě na spotřebitele, dodal.

Údajné monopolní chování firmy Visa začalo kolem roku 2012, kdy na trh s platbami vstoupili po reformách konkurenti. Reformy vyžadovaly, aby vydavatelé karet vycházeli vstříc nepřidruženým sítím, uvedl jeden z úředníků ministerstva spravedlnosti. Visa uzavřela lukrativní dohody s budoucími konkurenty z oblasti finančních technologií, jako je Apple, PayPal a platební systém Square firmy Block, že tyto firmy nebudou vydávat produkty, které by ohrožovaly její dominantní postavení, uvedla prokuratura. Visa také podle žaloby ukládá vysoké finanční sankce obchodníkům, kteří neprovádějí všechny nebo většinu transakcí prostřednictvím sítě Visa.

Žaloba požaduje, aby soud zakázal firmě Visa zavádět cenové struktury, které odrazují konkurenci, a platby konkurentům za to, že jí nebudou konkurovat. To by podle nich obnovilo konkurenci v oblasti zpracování debetních plateb na internetu a v kamenných obchodech.

Ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat firmu Visa kvůli jejím praktikám na trhu debetních karet v roce 2021. Ve stejném roce zablokovalo ministerstvo firmě Visa převzetí společnosti Plaid, která se zabývá finančními technologiemi.

Konkurenční karetní společnost Mastercard v dubnu oznámila, že ji ministerstvo také vyšetřuje.

