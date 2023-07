Ukrajina z návratu uprchlých žen získá více miliard než z obří pomoci od EU

Ukrajinské uprchlice by se měly rychle vrátit domů, ukrajinská ekonomika tak zamezí ztrátám za stovky miliard, získá tudíž více miliard než z obří pomoci od EU, spočítala agentura Bloomberg.

Ukrajinská ekonomika potřebuje, aby se uprchlé ženy rychle vrátily domů, konstatuje agentura Bloomberg. Ruská agrese vyhnala počet ukrajinských uprchlíků na více než šest milionů lidí. Z toho 68 procent představují ženy, protože muži zpravidla zemi opustit nemohou. A z těchto žen jich hned 2,8 milionu představují ty v práceschopném věku.

Jestliže by tyto bezmála tři miliony Ukrajinek práceschopného věku zůstaly v zahraničí, ukrajinská ekonomika přijde o desetinu svého předválečného hrubého domácího produktu, plyne z výpočtu Bloombergu. To odpovídá přibližně dvaceti miliardám dolarů ročně, což je v přepočtu 435 miliard korun.

Bez žen bude totiž o to palčivější nedostatek pracovní síly, nutné k obnově po válečné destrukci. Zároveň bez nich bude o to nižší spotřebitelská poptávka na Ukrajině. Obé se nepříznivě promítne do celkového výkonu tamního hospodářství. Sklony zůstat v zahraniční trvale mají přitom navíc kvalifikovanější, tedy ekonomicky přínosnější Ukrajinky, například ty vládnoucí znalostí cizích řečí. Takové ženy se totiž, žádný div, snáze mohou uplatnit na některém ze zahraničních trhů práce.

Téměř polovina uprchlíků z Ukrajiny zpět do vlasti nespěchá

Zmíněná ztráta 435 miliard ročně vůbec není zanedbatelná. Vždyť EU nyní navrhuje čtyřletý program na podporu obnovy Ukrajiny, který by zemi zajistil ročně v přepočtu zhruba 300 miliard korun pomoci. Jestliže ovšem uprchlé Ukrajinky práceschopného věku z většiny již zůstanou v zahraničí, daná pomoc zemí Unie půjde vlastně jen na to, aby pokryla na základě toho vzniklé „manko“, nic víc.

Letošní průzkum, který provedl německý institut Infas, přitom zjistil, že hned 44 procent válečných uprchlíků z Ukrajiny hodlá v Německu zůstat několik let, nebo dokonce navždy.

Pokud by se na Ukrajinu vrátila jen zhruba právě polovina uprchlíků, vyjde to tamní ekonomiku podle Bloombergu v přepočtu na nějakých 220 miliard korun ročně. V dané ztrátě je přitom zohledněný také dopad toho, že někteří muži se rozhodnou Ukrajinu opustit, až budou moci, aby mohli žít v zahraničí se svými ženami a rodinami, které se pro trvalou emigraci rozhodnou.

Část Ukrajinek se do své domoviny již vrací. A to i do míst, jako je přístavní město Mikolajiv, vzdálené jen 70 kilometrů do válečné fronty. Vrací se ale hlavně ty, které mluví pouze ukrajinsky a rusky a mají tak v zahraničí problém získat práci a integrovat se.

Kvalifikovanější Ukrajinky zpravidla zůstávají v zahraničí. Ty budou při obnově země chybět nejvíce. A tím spíše, že se za nimi časem zřejmě přistěhují také jejich muži, často tedy také spíše ti kvalifikovanější, se znalostí cizích řečí.

