Uhlobaron Tykač už vlastní desetinu akcií Monety

Kyperská firma Manecomte miliardáře Pavla Tykače navýšila podíl v Monetě Money Bank nad deset procent. Jde o investici bez snahy mít podíl na řízení banky, uvedl k transakci miliardářův mluvčí Jan Chudomel. Manecomte získala letos na jaře od České národní banky souhlas k nabytí takzvané kvalifikované účasti, tedy zvýšení podílu v Monetě nad deset procent až do 20 procent.

„Podle dnešního regulatorního hlášení pro ČNB vlastní kyperská firma Manecomte 51 312 170 akcií, což odpovídá podílu 10,04 procenta na základním kapitálu banky,“ uvedl Chudomel. Při aktuální ceně akcií Monety na pražské burze má podle něj podíl hodnotu přibližně 4,4 miliardy korun.

Tykač uvedl, že by si přál, aby Moneta dlouhodobě zůstala v českých rukách. „Jedná se o dlouhodobou portfoliovou investici bez ambicí podílet se na řízení banky,“ komentoval transakci. Nad pětiprocentní podíl v Monetě se Tykačova firma dostala loni na přelomu září a října.

Spojit se chtěla i PPF

O spojení Monety se svou skupinou Air Bank usilovala investiční skupina PPF. Plán padl letos na jaře. PPF a Moneta tehdy uvedly, že důvodem je negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo změny požadavků ČNB na kapitálovou vybavenost bank v ČR.

Tykač, který je majitelem těžařské a elektrárenské skupiny Sev.en Energy a investuje také do nemovitostí, zvyšuje také svůj podíl v energetické společnosti ČEZ. Jeho společnost Belviport Trading Limited letos v únoru oznámila, že chce k jednoprocentnímu podílu v ČEZ koupit dalších 1,67 procenta akcií. S majetkem 3,4 miliardy dolarů (zhruba 82 miliard korun) patří Tykač podle mezinárodní edice časopisu Forbes mezi tisíc nejbohatších lidí na světě.

Moneta Money Bank je podle svých internetových stránek s počtem zhruba 1,5 milionu klientů čtvrtou největší bankou v zemi. S akciemi banky se obchoduje na pražské burze.

