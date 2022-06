Finančníci z J&T vstupují do Monety. Od Petrus Advisers koupili 10procentní podíl

Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments se stává akcionářem Moneta Money Bank. Oznámil také, že bude žádat ČNB o souhlas s nabytím kvalifikované účasti.

Finančníci z J&T kupují 9,99procentní podíl Moneta Money Bank od aktivistického fondu Petrus Advisers, který o prodeji svého podílu informoval před několika dny. Minoritní podíl fond koupí ve dvou krocích – první část ve výši 8,89 procenta nabude bezprostředně, zbývajících 1,1 procenta pak pořídí do konce roku.

„Velikost akvírovaného podílu odpovídá tomu, jaké investice pro náš fond vyhledáváme. Moneta je efektivně řízená banka, se značným tržním podílem ve vybraných segmentech a dlouhodobě udržitelným dividendovým výnosem. Získaná pozice nám navíc otevírá poměrně široké možnosti dalšího postupu, který se bude odvíjet také od kroků ostatních velkých akcionářů,“ komentoval transakci Adam Tomis, investiční ředitel J&T a člen investičního výboru J&T Arch Investments.

Fond akcie kupuje za prémii oproti aktuální tržní ceně. V následující dnech fond zároveň plánuje požádat ČNB o schválení nabytí kvalifikované účasti.

Moneta Money Bank je podle svých internetových stránek s počtem zhruba 1,5 milionu klientů čtvrtou největší bankou v zemi. S akciemi banky se obchoduje na pražské burze. Aktuální kurz je kolem 83 korun za akcii. Loni Moneta zvýšila čistý zisk meziročně o 53 procent na 3,98 miliardy korun. Provozní výnosy klesly zhruba o osm procent na 11,17 miliardy korun. Banka zaměstnává přes 3000 lidí a v ČR má 154 poboček a provozuje více než 550 bankomatů.

O spojení s Monetou se ucházela investiční skupina PPF, která plánovala propojení se svou Air Bank. V květnu firmy informovaly o tom, že z transakce sešlo kvůli negativnímu vývoji ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo změny požadavků České národní banky na kapitálovou vybavenost bank.

J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. J&T Arch je obchodovaný na Burze cenných papírů Praha.

