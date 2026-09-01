Trumpův kabinet čelí novému sporu. Lukrativní krypto zakázku zadal bez soutěže
Americká vláda přidělila firmě TRM Labs kontrakt za 95 milionů dolarů na sledování pohybu kryptoměn bez otevřeného výběrového řízení. Zakázka už vyvolala žalobu konkurenta a znovu otevírá debatu o tom, jak často Trumpova administrativa využívá kontrakty bez soutěže, píše agentura Bloomberg.
Trumpova administrativa čelí dalšímu sporu kvůli zakázce zadané bez soutěže. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti se v červenci dohodlo, že společnosti TRM Labs zaplatí 95 milionů dolarů za software pro sledování pohybu kryptoměn a za analytickou podporu, píše agentura Bloomberg.
Roční kontrakt je součástí snahy Bílého domu bojovat proti prudkému růstu kryptoměnových a kybernetických podvodů.
Konkurent šel k soudu
Proti způsobu přidělení zakázky se postavila konkurenční společnost Chainalysis. Ta Trumpovu administrativu zažalovala a tvrdí, že výběr TRM byl „svévolný, nepředvídatelný a nepřiměřený“.
Federální vláda naopak tvrdí, že TRM byla jedinou firmou schopnou dodat požadovaný rozsah technologií, dat a provozní podpory.
Na původní výzvu ministerstva přitom podle veřejných dokumentů reagovalo osm společností. Úřady následně dospěly k závěru, že všem kromě TRM chyběla alespoň jedna klíčová schopnost.
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Bez soutěže už za stovky miliard
Případ znovu upozorňuje na širší praxi Trumpovy administrativy. Celková hodnota federálních zakázek zadaných bez soutěže podle veřejné databáze v roce 2025 vzrostla na 263 miliard dolarů, nejvíce za více než deset let.
Kritici tvrdí, že takový postup může znamenat, že stát posílá miliardy dolarů dodavatelům, aniž by dostatečně ověřil, zda nabízejí nejlepší cenu a kvalitu.
Bílý dům se k samotnému kontraktu s TRM detailně nevyjádřil. Zdůraznil ale, že administrativa vede agresivní kampaň proti organizovaným skupinám zapojeným do kybernetických podvodů.
Kryptopodvody prudce rostou
Zakázka vychází z březnového exekutivního příkazu prezidenta Donalda Trumpa, který federálním úřadům nařídil tvrdší postup proti podvodnickým centrům a nadnárodním zločineckým organizacím.
Program má využívat umělou inteligenci, sledování podvodů v reálném čase a další nástroje. Zaměřuje se také na získávání zpět majetku odcizeného při kyberkriminalitě.
Podle údajů oznámených FBI přišli lidé ve Spojených státech i v zahraničí loni kvůli kyberkriminalitě téměř o 21 miliard dolarů, meziročně o více než čtvrtinu více. Více než polovinu těchto ztrát tvořily případy spojené s kryptoměnami.
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