Trump oznámí nová cla na automobily

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu ve 21:00 SEČ oznámí uvalení cel na automobily, uvedla podle agentury Reuters mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Výši plánovaných cel nesdělila a řekla, že oznámení nechá na Trumpovi.

Začátkem týdne prezident novinářům řekl, že v příštích dnech podrobně popíše cla na automobily. Podle agentury Bloomberg tím naznačil, že by mohla přijít ještě před plánovaným zavedením rozsáhlých recipročních cel zaměřených na země, které jsou zodpovědné za větší část obchodního deficitu USA. Ty Trump plánuje na 2. dubna, píše Reuters.

Dovozní cla na automobily ve výši 25 procent, která Trump navrhl v únoru, by způsobila otřes v celosvětovém průmyslu, píše Reuters. Ten se již nyní ocitá v nejistotě způsobené Trumpovými rychlými hrozbami uvalením cel a jejich občasným odvoláním.

Cla by mohla zvýšit cenu automobilů o tisíce dolarů, což by zasáhlo prodej nových vozidel a vedlo ke ztrátě pracovních míst, uvedlo Centrum pro automobilový výzkum. Americký automobilový průmysl je totiž do značné míry závislý na dovozu dílů.

V roce 2024 Spojené státy dovezly automobilové výrobky v hodnotě 474 miliard dolarů (10,9 bilionu korun), z toho osobní automobily v hodnotě 220 miliard dolarů (4,6 bilionu korun). Největšími dodavateli byli blízcí spojenci USA, jako je Mexiko, Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Německo.

Trump se dlouhodobě vymezuje proti tomu, co nazývá nespravedlivým zacházením v souvislosti s vývozem automobilů z USA na zahraniční trhy. Často zmiňuje Evropskou unii, která při dovozu vozidel uplatňuje desetiprocentní clo, což je čtyřikrát více než 2,5procentní celní sazba pro dovoz osobních automobilů do USA.

List Financial Times (FT) v úterý s odkazem na informované zdroje napsal, že Trumpův plán dvoufázového celního režimu, který by mohl být oznámen 2. dubna, zahrnuje okamžité zavedení mimořádných cel na dovoz aut a následné vyšetřování obchodních praktik partnerských zemí.

Trumpův tým podle zdrojů FT diskutuje o využití mimořádných pravomocí, které administrativě přiznává legislativa, například zákon o mezinárodních pohotovostních ekonomických opatřeních (IEEPA) nebo část zákona o clech z roku 1930. To by vládě umožnilo uvalit mimořádná cla až do 50 procent, ještě než bude vyšetřování obchodních partnerů dokončeno.

Aktualizováno Trump spustí fondy ETF, zaměří se na americkou výrobu Trhy Mediální společnost Trump Media & Technology Group (TMTG), kterou vlastní americký prezident Donald Trump, spolupracuje s kryptoměnovou platformou Crypto.com na spuštění série burzovně obchodovaných fondů (ETF) a produktů prostřednictvím své značky Truth.Fi. TMTG mimo jiné provozuje sociální síť Truth Social. ČTK Přečíst článek

Obchodní válka by mohla výrazně zvýšit inflaci, varuje šéfka ECB Money Rozsáhlá obchodní válka se Spojenými státy by mohla výrazně zvýšit inflaci a snížit ekonomický růst eurozóny, uvedla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Řešením takové situace by podle ní mohla být užší spolupráce s ostatními státy. ČTK Přečíst článek

Celní válka ukrojí desítky miliard ze zisků evropských automobilek. Akcie Stellantisu i Volkswagenu už ztrácejí Trhy Cla, která od úterý zavedly Spojené státy na dovoz zboží z Kanady a Mexika, dolehnou z evropských automobilek hlavně na Stellantis a Volkswagen. Uvedla to agentura Bloomberg, která se odvolává na své odhady. Podle nich cla v letošním roce sníží evropským automobilkám zisky celkem o 5,88 miliardy eur (147 miliard korun), z toho zdaleka nejvíce právě dvěma zmíněným. ČTK Přečíst článek