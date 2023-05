Trinity Bank se daří. Akcionářům na dividendách vyplatí 378 milionů, rekordní zisk hlásí i v prvním čtvrtletí

Zisku 189 milionů korun před zdaněním dosáhla v prvním čtvrtletí Trinity Bank. Zároveň oznámila, že za rekordní rok 2022 vyplatí svým akcionářům dividendy 378,2 milionu korun. Největší podíl v Trinity Bank vlastní zlínský podnikatel Radomír Lapčík, který je zároveň investorem byznysového portálu newstream.cz.

Reklama

„V roce 2023 pokračujeme ve výrazně ziskovém hospodaření. Navazujeme na náš historický úspěch jedné miliardy korun zisku před zdaněním za rok 2022. Za první tři měsíce letošního roku jsme dosáhli zisku před zdaněním 189 milionů korun a přeplňujeme tak náš letošní plán o 29 procent. I bilanční suma banky v meziročním srovnání narostla o téměř 10,8 procenta. Zvýšil se i počet klientů banky o 44 procent, máme přes 113 tisíc klientů,” krátce hodnotí Dušan Benda, předseda představenstva banky, výsledky prvních tří měsíců roku 2023 v jejich porovnání se stejným obdobím roku 2022.

Česká Trinity Bank loni vydělala přes miliardu, i letos ji táhne zájem o spoření Money Česká Trinity Bank loni zpětinásobila zisk. Podle auditovaných výsledků přesáhl její zisk před zdaněním jednu miliardu korun. Jde o historický rekord, který ten dosavadní z předloňského roku překonal o 400 procent. vku Přečíst článek

Loňský rekordní rok znamená, že Trinity Bank vyplatí akcionářům na dividendách 378,2 milionu korun. Výnos představuje 13,15 procenta na základní akcii a 15,52 procenta na bonusovou akcii. Na poměry českého akciového trhu jde o velmi vysoké zhodnocení a vysokou výplatu dividendy na jednu akcii za rok 2022, uvedla banka.

Devizové SAB Finance se loni dařilo. Na dividendách vyplatí přes 140 milionů Money Více než 140 milionů korun míří k akcionářům společnosti SAB Finance v rámci výplaty dividendy za nejúspěšnější rok v historii společnosti. Za druhé pololetí 2022 je roční výnos na jednu akcii v poměru k obvyklé tržní ceně ve výši 10,4 procenta. SAB Finance ovládá z pozice zakladatele a největšího akcionáře finančník a bankéř Radomír Lapčík. nst Přečíst článek

Trinity Bank byla dříve záložnou Moravský Peněžní Ústav. Společnost byla založena v roce 1996 ve Zlíně podnikatelem Radomírem Lapčíkem a patřila mezi největší spořitelní družstva v ČR. Bankovní licenci společnost dostala od České národní banky v polovině prosince 2018, následně se přejmenovala na Trinity Bank.

Trinity Bank garantuje úrok 5,68 procenta u vkladů do půl milionu Money Trinity Bank přichází s garancí úrokové sazby 5,68 procenta do konce prosince 2023. Tato nabídka platí od dnešního dne (22. 3. 2023) pro všechny nové vklady na nově založené účty až do výše 500 tisíc korun. nst Přečíst článek

Trinity Bank byla úspěšná, v meziročním srovnání prvních kvartálů loni a letos, i v růstu výše úvěrů brutto i výše investic brutto. V první oblasti je nárůst 48,6 procenta a u investic se jedná o pozitivní změnu ve výši 72,5 procenta.

Akcionářská struktura Trinity Bank zahrnuje zhruba devět tisíc drobných českých akcionářů. Výnosy z aktiv banky v České republice vytvářejí 99 procent jejích veškerých výnosů.

Radomír Lapčík je investorem byznysového portálu newstream.cz, pozn. red.