Daň z nemovitosti. V čem se nejčastěji chybuje

Na konci května 2023 vyprší termín pro uhrazení daně z nemovitých věcí. Na některé chyby, kterých se poplatníci v této souvislosti dopouštějí, upozorňuje Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner.

Reklama

Na konci května vyprší termín pro uhrazení daně z nemovitých věcí. Povinnost zaplatit daň se vztahuje na každého, kdo ke konci loňského roku vlastnil nemovitý majetek, tj. většinou na vlastníky pozemků a staveb, ale i bytových nebo nebytových jednotek. Výše daně je stanovena zákonem, přičemž obce mohou vyhláškou upravit její konečnou výši koeficientem v rozmezí 1,0 – 5,0.

Daň do 5 000 korun je třeba zaplatit jednorázově do 31. května 2023, pouze vlastníci nemovitostí, které jsou zatíženy daní nad 5 000 korun, ji mohou zaplatit ve dvou splátkách – polovinu do 31. května a polovinu do 30. listopadu 2023. Úhrada je možná bankovním převodem, přes QR kód, složenkou nebo prostřednictvím SIPO.

Daň z nemovitosti se blíží. Kde hledat platební údaje Money Finanční správa v těchto dnech rozesílá informace k dani z nemovitých věcí. Zatímco dříve byla standardem složenka, je tato forma nyní na ústupu. Kde hledat údaje pro zaplacení? Jaký je nejzazší termín pro jejich obdržení. A do kdy musím daň zaplatit? Vše se dozvíte v průvodci připraveném daňovou poradkyní ze společnosti KODAP. Zlaťák Přečíst článek

Zkontrolujte datovku

„Novinkou je, že poplatníkům, kteří mají datovou schránku nebo jim byla zřízena ze zákona, již správce daně neposílá složenku, ale informace k dani najdou v datové schránce,“ upozorňuje Petr Koubovský, daňový poradce kanceláře Rödl & Partner. „Je proto třeba, aby věnovali informacím z územního pracoviště Finančního úřadu pozornost a postupovali podle pokynů, které jsou v nich uvedeny.“

V případě, že poplatník neuhradí daň do čtvrtého dne po splatnosti, správce daně mu vyměří úroky z prodlení, vypočítané podle aktuální repo sazby ČNB navýšené o 8 procent. Úroky z prodlení se nevyměřují, pokud jejich výše nepřekročí 1 000 korun.

„Občas se stává, že poplatníci, kteří v loňském roce získali nebo pozbyli vlastnické právo k nemovitému majetku, neoznámili tuto skutečnost ve stanoveném termínu správci daně,“ dodává Koubovský. „Povinnost se vztahuje i na poplatníky, kteří ve zdaňovacím období provedli přístavbu, nástavbu a jiné úpravy stavby, v jejichž důsledku došlo ke změně výměry zastavěné plochy pro výpočet daně.“

Dalibor Martínek: Daň z nemovitostí je marginálie. Potíží Česka je slabost činit odvážná rozhodnutí Názory Vládní balíček se týká i realitního trhu. Nejvíc se mluvilo o dani z nemovitosti. Mnoho serverů vytáhlo titulky ve smyslu, že daň „výrazně“ roste. A že majitelé bytů ji přenesou na nájemníky, a nájmy kvůli tomu prý porostou. Pravda je jinde. Dalibor Martínek Přečíst článek

Poplatníci, kteří nemovitost koupili, případně získali darem, tak měli učinit v přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. ledna 2023, zatímco ti, kteří nemovitost naopak prodali nebo věnovali, ve stejném termínu dopisem správci daně.

Pokud tak neučinili, správce daně je oprávněn jim vyměřit pokutu. Poplatníkům, kteří daňové přiznání nebo informativní dopis v zákonem stanoveném každém případě doporučují, aby to co nejdříve napravili a vyhnuli se tak vyměření možných sankcí ze strany správců daně.

PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády Politika Vláda zveřejnila soubor opatření, jimiž se chystá snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 54,4 miliardy korun. Zahrnuje zvýšení daní firmám i zaměstnancům, daně z tabáku, alkoholu a hazardu nebo daně z nemovitosti. Vzrostou také odvody živnostníků a stát opět zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se sloučí na 12 procentech, dosud byly deset a 15 procent. Díky tomu mají naopak zlevnit potraviny, bydlení a zdravotnické prostředky. Ostatní položky, které dosud byly v jedné ze snížených sazeb, se ale přesunou do základní 21procentní sazby. dna, duk Přečíst článek

Experti radí, jak zdanit příjmy z pronájmu Money Pronajímáte byt, nebytový prostor, pozemek, nebo třeba jen jednu místnost či garáž? Příjmy z těchto nájmů se, bohužel, nevyhnou zdanění. Existují však výjimky. Společně s experty na daně i nemovitosti poradíme, koho se zdanění netýká, jaké máte možnosti i na co máte nárok. Zlaťák Přečíst článek