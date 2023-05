Teď je ta pravá chvíle. Na směně korun před dovolenou nyní neproděláte, uvádějí analytici

Jestliže se teď rozhodnete vyměnit koruny za eura nebo dolary, nebudete toho na dovolené litovat. Analytici se shodují, že do prázdnin se kurz už více nezlepší, takže není důvod směnu odkládat. Česká měna se v úterý odpoledne obchodovala za 23,70 koruny za euro a 21,98 koruny za dolar.

Reklama

„Česká koruna je aktuálně velmi silná, a proto se dá v obecné rovině říci, že v případě potřeby výměny za jinou měnu jsme ve velmi dobrém období. S velkou pravděpodobností se situace do prázdnin už více nezlepší, takže není důvod směnu odkládat,” řekl provozní ředitel společnosti Fingo Jan Walter.

Lukáš Kovanda: Do Chorvatska míří rekordní milion Čechů. Tamní vyfabulované cenové přirážky jim nevadí Názory V letošním roce by poprvé v historii mohl na dovolenou do Chorvatska zavítat více než milion Čechů. Loni jich tam tak odjelo necelých 850 tisíc, což je po předcovidovém roce 2017 druhý nejvyšší počet. A nyní zatím tuzemské cestovní kanceláře hlásí o pětinu až čtvrtinu vyšší zájem o zájezdy do této destinace, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Pokud lidé v létě zamíří do prostoru eurozóny nebo USA, může pro ně být vhodné směnit koruny již nyní, souhlasil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Z oblíbených letních destinací, jako je Chorvatsko, Španělsko, Itálie, Francie nebo Řecko, mají všechny země stejnou měnu, tedy euro. Při pohledu na krátkodobý vývoj koruny k euru je podle Lajska patrné, že koruna přestala posilovat. Během dubna kurz atakoval téměř hranici 23 Kč za euro, a koruna tak nebyla daleko od historického minima. Z pohledu na dlouhodobý vývoj kurzů koruny k euru i k dolaru je patrné, že česká měna je stále nadprůměrně silná, dodal.

Levná dovolená v Turecku

Ekonom Cyrrusu Vít Hradil nedávné oslabování kurzu české koruny vůči euru považuje za návrat k realistickým hodnotám. V letních měsících očekává ještě další mírné oslabení české měny, mohla by se podle něj blížit hranici kurzu 24,00 koruny za euro. Naproti tomu kurz eura vůči dolaru momentálně vidí jako přehnaně lichotivý pro americkou měnu, takže předpokládá postupný posun směrem k 1,10 k euru a dolaru. Pro kurz dolaru vůči koruně to znamená mírné zlepšení ve prospěch české měny, která by se v létě mohla nacházet poblíž 21,80 koruny za dolar. Pro účely výměny korun za eura považuje aktuální kurz za příznivý, zatímco s nákupy dolarů podle něj není důvod spěchat.

Michl připustil možné zvýšení sazeb v červnu. Inflace by do čtvrt roku měla spadnout pod 10 procent Leaders Meziroční inflace by do tří měsíců měla klesnout pod deset procent. Trend jejího postupného poklesu podle něj začal v únoru, kdy klesla na 16,7 procenta. Na dnešním setkání se studenty na Vysoké škole ekonomické v Praze to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl. V dubnu inflace činila 12,7 procenta. ČTK Přečíst článek

Chorvati využili eura a razantně zdražili. Týdenní ubytování ve Splitu vyjde i na 55 tisíc korun Money Chorvatsko tradičně patří mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace českých turistů. Loni jich na jadranskou riviéru zavítalo 850 tisíc. A podobně tomu bude pravděpodobně i letos, navzdory tomu, že dovolená se tam Čechům prodraží. Petra Jansová Přečíst článek

Velmi zajímavá může být pro všechny občany ČR dovolená v Turecku, míní Lajsek. Tamní měna totiž v posledních letech výrazně oslabila. Zatímco před pěti lety stála turecká lira pět korun, nyní jsou tyto měny prakticky rovnocenné. Aktuální kurz je blízko ročnímu minimu a může být tak ideální pro směnu.

Turecké akcie i měna prudce padají. Trhy děsí Erdoganův úspěch, zemi hrozí krize a rozvrat „erdoganomiky“ Trhy Hlavní ukazatel tureckých akcií se dnes po otevření tamní burzy hluboce propadá o sedm procent. Obchodování s nimi muselo být ráno na určitý čas kvůli značnému propadu pozastaveno. Už se s nimi nicméně opět obchoduje. Slábne ovšem také turecká měna, lira, a to navzdory tomu, že státní banky země intervenují ve jménu její podpory; tak, aby se kurs udržel na úrovni zhruba 19,65 liry za dolar, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Další oblíbenou destinací Čechů v létě je Egypt, i tato země podle Lajska bojuje s velmi vysokou inflací. Výkon egyptské libry je jeden z nejhorších ze všech měn v tomto roce, upozornil. Před rokem byla jedna libra za 1,25 koruny, nyní postačí 70 haléřů. Egypt podle analytika doplácí na růst cen potravin, tato severoafrická země byla jedním z největších dovozců pšenice z Ukrajiny a Ruska, které během loňska výrazně zdražily. Přes stále vysokou inflaci je podle Lajska možné, že centrální banka sáhne ke snížení úrokových sazeb, po kterém by libra mohla dále oslabit. Cestujícím do Egypta se tak může vyplatit s výměnou peněz ještě pár týdnů vyčkat, řekl.