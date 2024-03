Washington tlačí na Raiffeisen Bank, aby nekupovala Strabag od ruského oligarchy

Spojené státy naléhají na rakouskou Raiffeisen Bank International (RBI), aby upustila od plánu koupit za 1,5 miliardy eur (37,8 miliardy korun) podíl sankcionovaného ruského oligarchy Olega Děripasky v rakouské stavební firmě Strabag. S odvoláním na informované zdroje to napsala agentura Reuters. Intervence Washingtonu podle ní tuto největší západní transakci v Rusku od počátku války na Ukrajině patrně zmaří.

„RBI samo sebou nepřistoupí k žádnému obchodu, který by byl v rozporu se sankcemi nebo by RBI vystavil riziku sankcí,“ uvedl mluvčí banky.

Banka chtěla transakci provést prostřednictvím své ruské dceřiné společnosti AO Raiffeisenbank. Chtěla tak uvolnit část aktiv, které v Rusku má, a uvolnit své vazby v zemi. Zpráva v prosinci vyvolala růst akcií banky, která byla kvůli svým vazbám na Rusko silně zasažena. RBI patří v Evropě k bankám s největším zastoupením v Rusku, své působení tam ale chce ukončit.

Obavy z transakce v posledních týdnech zdůrazňovali na schůzkách s bankou a s rakouskými úřady vysocí představitelé amerického ministerstva financí, uvedly informované zdroje. Američtí vládní úředníci se domnívají, že Děripaska by měl z prodeje prospěch. Požadovali proto podle citovaných zdrojů, aby banka poskytla podrobnosti o osobách a společnostech zapojených do dohody.

Pokud by RBI bez ohledu na to pokračovala v transakci a prokázalo by se, že obchod je v rozporu s americkými sankcemi, Washington by mohl na banku uvalit sankce, uvedly dva ze zdrojů. Jeden z nich řekl, že rakouské úřady s ohledem na postoj USA s odsouhlasením transakce počkají. Jiný konstatoval, že banka se chystá od dohody upustit.

Akcie RBI na vídeňské burze po zveřejnění zprávy oslabily až o 15 procent, což znamenalo pokles tržní ceny banky o jednu miliardu eur. Nakonec zavřely se ztrátou 8,71 procenta na 17,82 eura za akcii.

