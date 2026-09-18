Trumpovi jsou rodina kriminálníků, budou se zodpovídat. Elon taky, hrozí politik
Americkým demokratům se nelíbí, jak rodina Trumpů během druhého volebního období bohatne - na úkor obyčejných Američanů. Mezitím se miliardáři srocují za prezidentem před volbami do Kongresu. Platí, že kdo má peníze, tak vyhraje?
Americké volby, tazkvané midterms, budou až za dva měsíce, opoziční demokraté si už ale brousí nože. "Pokud demokraté uspějí v listopadových volbách do Kongresu, budou razantně postupovat proti Trumpově zločinecké rodině, jejím obchodním partnerům a miliardářským spojencům," slíbil v rozhovoru s Financial Tiimes Robert Garcia, demokratický politik, který by chtěl stanout v čele mocného kongresového výboru. „Naprostá většina naší práce se bude soustředit na Trumpovu zločineckou rodinu,“ řekl, a trochu mafiánsky vzkázal: „Pokud jste jakýmkoli způsobem spojeni s Trumpovými a zároveň jste součástí nějaké americké firmy, bude se vás to týkat." Přímo jmenoval Elona Muska a jeho éru v tazkvaném ministerstvu efektivity DOGE - má prý i na něj řadu otázek.
Politik peruánského původu vyjmenoval domnělé zločiny Trumpovy rodiny: zatímco Američané chudnou, rodina bohatne. Jen na kryptoměnách zbohatla o miliardy dolarů. Fond 1789 Capital, kde působí Trumpovi synové, dostal stamilionovou půjčku přímo od Pentagonu. Jared Kushner, Trumpův zeď, využívá svého statusu blízkovýchodního zmocněnce k vlastním realitním deaům. Sám prezident Trump vybírá sponzorské příspěvky na stavbu svého kontroverzního prezidentského křídla od firem jako Google či Palantir, kterým sype státní zakázky.
Bílý dům se tomu vysmál. „Demokraté nemají žádný program, který by měl zlepšit život Američanů, mají jen plány, jak mařit a bezdůvodně napadat rozumnou agendu prezidenta Trumpa.“
Miliardáři za Trumpem
Demokraty vcelku vydráždil také poslední skandál Donalda Trumpa mladšího - vyšlo najevo, že afterparty po jeho svatbě na bahamském soukromém ostrově platil ze své kapsy Putinův přítel, boxer a ruský oligarcha Umar Kremljov. Jenže, z komentářů pod příspěvkem Trumpovy manželky, která "dar" obhajovala, vyplývá, že sledující skandál nijak netrápí - doporučují novomanželům nenechat se rozhodit, protože do toho, co komu kdo platí, nikomu nic není...
A stejnou chvíli přicházejí zprávy, že nejbohatší Američané se před volbami šikují za prezidentem. Zatímco z multimiliardářské ligy mají demokraté jen jediného věrného sponzora, a sice George Sorose, jehož jméno bylo nesčetněkrát očerněno všemi možnými konspirátory, ostatní posílají peníze do volebních fondů republikánů a Trumpa. Seznam sponzorů vypadá jak seznam americké elity - od tradičních republikánských rodin velkopodnikatelů z Jihu, Trumpových přátel z řad kasínových magnátů po kryptoboháče i lidi z Open AI. Ti všichni sází na přízeň současného amerického vládce. Je to vcelku pragmatická úvaha, a nikoli jen ve stylu, lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.
Z praxe amerických voleb plyne: dárci dávají peníze tomu, kdo už vypadá, že vyhraje. Politické dary jsou z velké části investicí do vlivu a budoucího přístupu k moci. Tedy: možnost zavolat prezidentovi či ministrům, když se tvoří legislativa nebo daňový balíček. A ví se, že Trump svým sponzorům přízeň poskytuje. Největší dárci také sází na to, že budou mít vliv na nominace do klíčových regulatorních orgánů jako je SEC, FTC, ministerstvo obchodu - tak jako ho měl třeba Elon Musk po prezidentských volbách. V neposlední řadě jde i z jejich pohledu defenzivní politiku ve vztahu k nejbohatším - sázku na to, že se nezvednou korporátní daně, kapitálové zisky nebudou zdaněny v nerealizované fázi, anebo že nebude regulován sektor, ze kterého daný sponzor pochází, tedy třeba hazard nebo krypto.
A budou miliardářské sponzorské dary stačit republikánům na vítězství? Statistika říká, že ano. U prezidentských voleb to neplatí, tam jsou oba kandidáti tak široce známí, že další dolary směrované do kampaně neudělají nic. Rozhoduje momentální nálada voličů, ekonomická situace i charisma lídrů či mobilizace základny. Hillary Clintonová měla dvakrát více peněz na kampaň než Donald Trump, a v roce 2016 prohrála. U Kongresu je to ale něco jiného: Dlouhodobé statistiky organizace OpenSecrets ukazují, že ve volbách do Sněmovny reprezentantů vyhrává kandidát s větším objemem peněz zhruba v 90 až 95 procentech případů, v Senátu zhruba v 80 až 85 procentech.
Takže, demokraté mohou hrozit stíháním Trumpových, jak chtějí, pokud neseženou sponzory, je jim to málo platné. A to prezident teprve začal s předvolebními nápady typu rozdám svým voličům dividendu pět tisíc dolarů na hlavu.
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