Lesy ČR prověří po suchém létě stav porostů. Do kontroly zapojí drony, satelity i AI
Státní podnik Lesy České republiky zahájí mimořádný audit lesních porostů. Během podzimu a zimy zmapuje následky letošního sucha i riziko šíření kůrovce. Pokud kontroly odhalí vážnější problémy, ochranná opatření podnik spustí na jaře příštího roku.
Lesy České republiky chtějí po mimořádně suchém létě podrobně prověřit stav lesních porostů. Audit se zaměří nejen na následky nedostatku vláhy, ale také na míru ohrožení stromů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by státní podnik přijal příští rok na jaře.
„Letošní sucho lesy znatelně oslabilo. Proto chceme vedle standardní péče o lesy ještě mimořádně a podrobně zmapovat jejich aktuální stav a případná rizika. Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.
Družice na obloze, kamery řízené umělou inteligencí v krajině, změna dřevin v lese, ale také opětovné osidlování venkova. Evropa by se měla začít připravovat na rostoucí počet rozsáhlých a ničivých požárů, doporučují evropští vědci.
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Zprávy z firem
Družice na obloze, kamery řízené umělou inteligencí v krajině, změna dřevin v lese, ale také opětovné osidlování venkova. Evropa by se měla začít připravovat na rostoucí počet rozsáhlých a ničivých požárů, doporučují evropští vědci.
Státní podnik spravuje 1,2 milionu hektarů lesů, tedy téměř polovinu všech lesních pozemků v Česku.
Pomohou satelity, drony i umělá inteligence
Stav porostů budou přímo v terénu kontrolovat stovky lesníků. Lesy ČR současně využijí satelitní a dronové snímky. Při jejich vyhodnocování a určování rizik má pomoci také umělá inteligence.
„V prevenci nelze nic zanedbat. Poučení z nedávné kalamity je jasné. Jednat rychle, důsledně a s využitím všech opatření i kapacit,“ uvedl výrobně-technický ředitel podniku Vladimír Krchov.
Kůrovcová kalamita zdvojnásobila těžbu
Dosud největší kůrovcová kalamita v Česku vypukla v roce 2018. Na jejím vrcholu v roce 2020 vytěžily Lesy ČR více než 14 milionů metrů krychlových dřeva, téměř dvojnásobek běžného objemu. K obvyklému způsobu hospodaření se podnik postupně vrátil v letech 2022 a 2023.
Právě zkušenosti z kalamity nyní podle vedení podniku zdůrazňují význam včasného odhalení oslabených porostů a rychlého zásahu proti případnému šíření kůrovce.
Tisíce opatření mají zadržet vodu v krajině
Lesy ČR se zároveň snaží posílit schopnost krajiny zadržovat vodu. V srpnu vyhlásily program Proti suchu a povodním, v jehož rámci chtějí během následujících tří let vybudovat více než 3000 menších vodohospodářských opatření. Půjde zejména o tůně, mokřady, přehrážky a zasakovací příkopy.
V programu Vracíme vodu lesu podnik od roku 2019 dokončil přes 2500 staveb za dvě miliardy korun.
Zisk Lesů ČR vzrostl na 5,3 miliardy
Lesy ČR loni zvýšily čistý zisk meziročně o 12 procent z 4,74 miliardy na 5,3 miliardy korun. Dosáhly tak nejlepšího výsledku za posledních deset let. Tržby podniku vzrostly o 7,5 procenta na 15,8 miliardy korun. Státní podnik zaměstnává přibližně 3700 lidí.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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