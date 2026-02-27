Státní dluh Česka vzrostl na 3,7 bilionu korun. Na každého obyvatele připadá přes 337 tisíc
Český státní dluh se v roce 2025 zvýšil o více než 312 miliard korun a dosáhl 3,678 bilionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy o řízení státního dluhu. Zadlužení vůči výkonu ekonomiky meziročně stouplo na 43,1 procenta HDP.
Státní dluh Česká republika se v loňském roce zvýšil o 312,3 miliardy korun na celkových 3,678 bilionu korun. Ve výroční zprávě o řízení státního dluhu to uvedlo Ministerstvo financí, které tak potvrdilo již dříve zveřejněné předběžné údaje z počátku ledna.
V přepočtu činil dluh ke konci roku 2025 částku 337 korun na osobu. Míra zadlužení vyjádřená podílem na hrubém domácím produktu meziročně vzrostla z 41,8 procenta na 43,1 procenta HDP. Zadlužení tak pokračuje v růstovém trendu, i když se stále pohybuje pod průměrem mnoha zemí Evropské unie.
Dluhopisy pokryly schodek i splatné závazky
Hlavním důvodem nárůstu dluhu bylo financování schodku státního rozpočtu, který loni dosáhl 290,7 miliardy korun. Ministerstvo financí zároveň vydávalo nové státní dluhopisy také za účelem refinancování dříve vydaných obligací, jejichž splatnost vypršela.
Celková hrubá výpůjční potřeba státu v roce 2025 činila 695,2 miliardy korun. Tato částka zahrnuje nejen krytí rozpočtového deficitu, ale i splácení starších dluhů a zajištění dostatečné likvidní rezervy státu.
Jak vzniká státní dluh
Státní dluh představuje souhrn závazků vlády, které vznikají především kumulací rozpočtových schodků z minulých let. Financován je zejména prostřednictvím státních dluhopisů a pokladničních poukázek, dále přímými úvěry či půjčkami od mezinárodních institucí, například Evropské investiční banky.
Vývoj zadlužení bude v dalších letech záviset především na tempu konsolidace veřejných financí, výši rozpočtových schodků a na celkovém výkonu české ekonomiky. Rostoucí podíl dluhu na HDP naznačuje, že bez výraznějšího snížení deficitů bude zadlužení nadále narůstat i v relativním vyjádření.
