Stát se musel vypořádat s energetickou krizí. A schodek rozpočtu je rekordní

Vláda letos v prvním čtvrtletí hospodařila s historicky rekordním schodkem, který ještě o více než 40 miliard korun překonal dosud rekordní schodek za první čtvrtletí, ten z pandemického roku 2021.

Za první tři měsíce letošního roku vykazuje hospodaření vlády rekordní schodek za kterékoli tři úvodní měsíce roku celé historie novodobé ČR od roku 1993. Deficit státního rozpočtu totiž ke konci března činil 166,2 miliardy korun. Dosud historicky rekordním schodkem za první čtvrtletí byl deficit z pandemického roku 2021, kdy tehdejší vláda hospodařila od ledna do března se schodkem 125,2 miliardy korun.

V letošním roce plánuje vláda schodek státního rozpočtu nejvýše na úrovni 295 miliard korun. Za první tři měsíce roku tak vláda vyčerpala více než 56 procent sumy odpovídající plánovanému schodku. Je však pravda, že ve druhé polovině roku zpravidla bývá výpůjční aktivita tuzemských vlád slabší, takže tento údaj sám o sobě ještě nutně nesignalizuje, že letošní plánovaný schodek je nesplnitelný.

Velmi pravděpodobně ale výsledný, celoroční schodek bude vyšší. Nejpravděpodobněji vykáže úroveň zhruba 320 miliard korun.

Klíčovým důvodem prohlubujícího se schodku je nutnost vypořádat se s energetickou krizí. Vláda sice díky ní inkasuje peníze navíc v podobě odvodů z nadměrných příjmů výrobců elektřiny, které v prvním čtvrtletí činily 8,2 miliardy korun. Jenže vláda současně od ledna do března vydala meziročně o 58,8 miliardy více v souvislosti se zastropováním cen energií a s kompenzací příslušných ztrát a také v souvislosti s výplatou pomoci firmám v energeticky náročných odvětvích.

