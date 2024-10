Fiala: Investice do Net4Gas by se mohla vrátit do deseti let

Státní investice do společnosti Net4Gas by se mohla podle premiéra Petra Fialy (ODS) vrátit do deseti let. V odpovědi na písemnou interpelaci Marka Nováka (ANO) ministerský předseda uvedl, že koupě firmy je ekonomicky výhodná. Poukázal také na její strategický význam. Zadluženou společnost Net4Gas koupil loni státní podnik ČEPS. Protože Novák nebyl s odpovědí spokojený, nyní se věc dostane na jednání sněmovního pléna.

Novák v interpelaci z poloviny srpna napsal, že „investice může mít fatální dopad na české občany“. Plynovody Net4Gas se podle něj kvůli nezájmu o tranzit plynu přes Česko skoro nevyužívají a firma se nachází ve finančních problémech.

„Ačkoli se tranzit nyní prakticky zastavil, náklady na údržbu a splácení dluhů zůstávají stejné. Pokud se nenajde jiný způsob, jak tyto náklady pokrýt, hrozí, že budou přeneseny na české domácnosti,“ uvedl opoziční poslanec. Premiéra se ptal mimo jiné na důvody nákupu společnosti, na to, zda vláda zvažovala rizika, a na to, jak zajistí, aby náklady na údržbu plynovodů nebyly přeneseny na české spotřebitele.

„Investice do Net4Gas je ekonomicky výhodná,“ napsal Fiala. Stát si hodnotu firmy podle něj ověřil posudky společnosti EY a londýnské pobočky banky Citygroup. Posudky podle premiéra už počítaly s nižšími příjmy firmy za tranzit plynu.

„Odhadovaná hodnota firmy byla o desítky procent vyšší než cena, kterou za ni zaplatil stát. Předpokládaná návratnost investice se očekává do deseti let, což je v případě strategických aktiv obvyklé,“ napsal premiér. Posudky vláda s ohledem na obchodní tajemství nezveřejní, vyplynulo z Fialovy odpovědi.

Stát při koupi uvedl, že za Net4Gas zaplatí nejvýše pět miliard korun, konečná částka však bude záviset na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů. Loni firma prodělala 1,7 miliardy korun, předloni zaznamenala zisk přes 6,2 miliardy korun. Příčinou propadu byl podle médií výpadek dodávek ruského plynu do střední Evropy po vpádu Ruska na Ukrajinu.

„Kromě ekonomického hlediska má společnost také nenahraditelný význam pro zajištění spolehlivých dodávek na český trh,“ pokračoval premiér. Net4Gas provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích.

Fiala dále napsal, že „není pravou, že by státní investice do společnosti Net4Gas mohla vést ke zvýšení ceny plynu pro české zákazníky“. Platby za přepravu plynu ze zahraničí sice tvoří významnou část regulované složky ceny, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), regulovaná složka však tvoří necelou pětinu celkové ceny plynu, sdělil.

Server Seznam Zprávy o něco dříve s odkazem na nové regulační tabulky ERÚ ale uvedl, že tuzemští zákazníci budou Net4Gas přispívat v příštích letech 5,9 až 6,1 miliardy korun ročně. Je to o téměř dvě miliardy více, než kolik má firma povoleno vybrat letos. Podle webu se kvůli tomu domácnostem zvýší faktury za plyn o desítky korun měsíčně.