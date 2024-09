Slovenská opozice odmítla návrh konsolidačního balíčku

Nejsilnější slovenská opoziční strana Progresivní Slovensko (PS) odmítla vládní návrh konsolidačního balíčku v hodnotě 2,7 miliardy eur (68 miliard korun), který počítá kromě jiného se zvyšováním daní včetně změn sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) či se zavedením nové daně z finančních transakcí.

Rozhodnutí sdělil předseda PS Michal Šimečka, který spolu s opozičními křesťanskými demokraty (KDH) přijal pozvání na schůzku s premiérem Robertem Ficem o úsporných opatřeních. Fico účast části opozice na jednání označil za důkaz toho, že konsolidace je nevyhnutelná.

Pozvánka od ministerského předsedy na jednání rozdělila opozici. Liberální stana Svoboda a Solidarita (SaS) se schůzky nezúčastnila s odůvodněním, že vláda bez předchozích konzultací už schválila předlohu konsolidačního balíčku a strana je o něm připravena diskutovat ve sněmovně. Další opoziční hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče předseda vlády na jednání nepozval. Chystaná opatření už kritizovala nejen opozice, ale i zaměstnavatelé, odbory či zdravotníci.

„Považoval jsem za dobrou příležitost, abych premiérovi přímo do očí a zároveň i veřejnosti řekl, co si myslím o jeho připravované drahotě. Zejména to drastické zvýšení DPH, které zasáhne každého, podle našich propočtů průměrnou rodinu připraví až o 1000 eur ročně,“ řekl Šimečka novinářům po schůzce. Členy vlády vyzval, aby si snížili paušální náhrady, které si jako součást svých platů letos výrazněji zvýšili.

Vlastní návrhy opatření připravilo KDH, které by uvítalo hlavně úspory na straně státu a lepší výběr daní.

Opozice nemá řešení, tvrdí Fico

Fico po jednání naopak tvrdil, že opozice nemá řešení, jak ozdravit státní finance. „Oni absolutně nevědí, kde by získali 2,7 miliardy eur. Opozice je nemohoucí,“ řekl Fico. Ve vládním návrhu konsolidačních opatření připustil během jeho projednávání v sněmovně pouze kosmetické změny.

Vláda chce více peněz vybrat hlavně na DPH, a to v souvislosti se zvýšením její základní sazby na 23 z nynějších 20 procent, byť na některé potraviny má sazba DPH klesnout. Více by na daních měly zaplatit státu také firmy, které zatíží mimo jiné nová daň například z bankovních převodů. Podle opozice opatření nakonec zaplatí ve vyšších cenách obyvatelé země, vláda chce škrtat v platech zdravotníků, zatímco úspory na chod státu dosáhnou jen zlomek hodnoty konsolidačního balíčku.

SaS, která se schůzky nezúčastnila, uvedla, že že návrh opatření už vláda schválila, a proto je prostor na jednání o konsolidačním balíčku ve sněmovně. Předseda SaS Branislav Gröhling také řekl, že Fico dříve s opozicí nejednal o rozsáhlých změnách v trestním právu, které začala zkoumat Evropská komise, a ministerský předseda po květnovém atentátu na něj také odmítl společné jednání vládních a opozičních stran. Strana uvedla, že nehodlá dělat kulisy konsolidačním opatřením vlády a že za vyšší daně má převzít odpovědnost premiér.

Fico, který je již čtyřnásobným premiérem, právě během svého nynějšího mandátu poprvé připravuje výraznější konsolidační opatření. V minulosti, v době příznivého ekonomického vývoje, jeho vlády nenaplnily svůj plán dosáhnout alespoň vyrovnaného hospodaření státu. Kondice státních financí Slovenska se pak výrazně zhoršila po vypuknutí pandemie covidu-19 a po energetické krizi, kdy byla Ficova strana Směr-sociální demokracie v opozici. Po loňském návratu k moci Fico tvrdil, že převzal zemi s rozvrácenými veřejnými financemi. Nynější vláda ale značnou část už ze svého loňského konsolidačního balíčku použila na nové výdaje v sociální oblasti.