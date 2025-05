Fico opět varuje před útokem na veřejného činitele

Slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že je vysoká pravděpodobnost dalšího útoku na veřejného činitele. Chce kvůli tomu svolat bezpečnostní radu státu. Fico, který před rokem přežil pokus o atentát, to napsal v dopise adresovaném předsedům politických stran a šéfům televizí, ve kterém navrhl přesunutí nedělních politických televizních debat na pracovní dny. Sám Fico přitom o nadcházející neděli bude hostem jedné z nich. Uvedený návrh, který už dříve odmítlo například nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS), by podle Fica přispěl ke snížení agresivity a politické nenávisti v zemi. Podle bývalé vicepremiérky Veroniky Remišové chce Fico umlčet Slovensko, aby nemusel vysvětlovat svá selhání.

„Je neakceptovatelné, aby odpovědí na jiný legitimní názor nebyly argumenty, ale nekonečné urážení a vyhrožování smrtí nebo ublížením na zdraví. Ještě více je neakceptovatelné, že tento způsob politické komunikace se stává pro významnou část slovenského politického spektra a média přijatelný, dokonce je jimi podporován,“ uvedl Fico.

Podle ministerského předsedy by slovenští občané neměli být o nedělích vyrušováni mediálními politickými aktivitami.

Slovenská zpravodajská televize TA3 uvedla, že hostem jejího diskusního pořadu o nadcházející neděli bude právě Fico a že z tohoto důvodu nebude mít premiér v tento den pravidelnou tiskovou konferenci. Ty začal Fico svolávat v uplynulých týdnech, byť předtím často neodpovídal na novinářské dotazy.

Kritika od opozice

Ficovu iniciativu přesunout nedělní televizní politické debaty na jiné dny podpořilo opoziční Křesťanskodemokratické hnutí. Naopak předseda PS Michal Šimečka už o víkendu uvedl, že Fico mu žádný dopis posílat nemusí. Podle něj o tom, co se bude vysílat a na co se budou lidé dívat, rozhodnou občané a nezávislá média.

„Robert Fico je hlavní architekt nenávisti a rozdělování společnosti, který z rozeštvávání Slovenska udělal svůj hlavní nástroj politického boje. Rozdělil lidi, nadbíhá extremistům, rozvrátil právní stát a spravedlnost, šíří nenávist vůči médiím, opozici, občanské společnosti a nyní si stěžuje na atmosféru ve společnosti,“ uvedla v prohlášení Remišová, která je šéfkou opoziční strany Za lidi.

Slovenská opozice už v minulosti tvrdila, že například svoláváním jednání bezpečnostní rady státu se Fico snaží odvádět pozornost od neřešení skutečných problémů země a od potíží s vládnutím. Bezpečnostní rada zasedala například letos v lednu poté, co Fico obvinil opozici a občanské aktivisty z přípravy státního převratu v souvislosti s mohutnými protivládními demonstracemi. Podobně Fico postupoval už v roce 2018 během manifestací po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, kdy nakonec v zájmu řešení vzniklé politické krize rezignoval na funkci premiéra.

Fica loni v květnu postřelil útočník, když premiér po výjezdním jednání vlády v Handlové přišel pozdravit občany na místní náměstí. Policisté atentátníka na místě zadrželi a hlavní líčení s ním by mělo začít v červenci. Fico označil střelce za opozičního aktivistu a také další představitelé vládních stran připisovali opozici odpovědnost za střelbu na premiéra.

Kritiku médií a opozice v souvislosti se střelbou na Fica zopakovali zástupci Ficovy strany Směr-sociální demokracie a premiérův poradce David Lindtner. Na tiskové konferenci rovněž zveřejnili fotografii zakrvácené Ficovy košile po atentátu a také dosud nepublikovanou fotografii části Ficova těla s jizvami po střelných zraněních.

V uplynulých dnech Fico čelil kritice opozice za svou cestu do Moskvy na oslavy 80. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Zúčastnil se jich jako jediný vrcholný politik z členských zemí Evropské unie. Ostatní státníci EU do Ruska nejeli kvůli probíhající ruské agresi na Ukrajině. Podle listu Korzár v Košicích někdo vyvěsil transparent s podobiznou Fica v uniformě a s nápisem „Vlastizrádce“; transparent se objevil na mostě na ulici Československého odboje, a to v místě, kde pod touto ulicí vede Moskevská třída.