Sjednocení snížených sazeb DPH na 13 procent: státu skoro nic nepřinese, inflaci zvýší nepatrně

Sjednocení snížených sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) na 13 procentech by zvýšilo výběr daně o 1,6 miliardy korun a zvýšilo by inflaci o 0,06 procentního bodu. Pokud by se sazby sjednotily na 14 procentech, inkaso daně by vzrostlo o 13,4 miliardy korun a inflační dopad by byl 0,37 procentního bodu. Vyplývá to z analýzy společnosti Deloitte. V Česku jsou v současnosti snížené sazby DPH 15 a deset procent, ministerstvo financí ale plánuje jejich sjednocení. Podle ministra Zbyňka Stanjury (ODS) je hlavním cílem zjednodušení daňového systému.

Reklama

Při sjednocení DPH na 13 procentech by podle analýzy vzrostl výběr daně z položek spadajících do druhé snížené sazby o 15 miliard korun. U položek spadajících do první snížené sazby by daňové inkaso pokleslo o 13,4 miliardy korun. Inflační dopad by byl zanedbatelný - vzhledem k rozložení jednotlivých položek ve spotřebním koši by se vliv zvýšení a snížení daně kompenzovaly.

Zdraží knihy, kadeřník nebo svoz odpadu? Právě se vede tichá válka o nové sazby DPH Money Které zboží a služby od příštího roku podraží? Bude dražší holič, nebo to budou noviny a knihy, či snad vstupenky na kulturní akce, hromadná doprava, sauny? Právě v těchto dnech se licituje o téměř každou položku, na kterou se vztahuje nižší sazba DPH. Vláda hledá, jak zvýšit příjmy státu. Oko jí ulpělo na dani z přidané hodnoty, nejvýnosnější české dani. Změny v zařazení či výši sazeb totiž slibují podle návrhu poradců z NERV vůbec nejvyšší vícepříjmy, až několik desítek miliard korun. Dalibor Martínek Přečíst článek

Pokud by se daně sjednotily na 14 procentech, znamenalo by to růst inkasa ze zboží a služeb nyní spadajících do druhé snížené sazby o 20,1 miliardy korun. Výběr daní z položek v první snížené sazbě by se snížil o 6,7 miliardy Kč. Zdražení položek z nižší sazby by se projevilo nárůstem inflace o 0,55 procentního bodu, zlevnění položek z vyšší sazby by naopak inflaci snižovalo o 0,17 procentního bodu, vyplývá z analýzy.

Pokud by měl být dopad sjednocení sazeb zcela neutrální z pohledu inkasa DPH, musela by snížená sazba činit 12,86 procenta, uvádí analýza. Pokud by měla být změna neutrální z hlediska inflace, sazba by se měla sjednotit na 12,81 procenta.

Analytici Deloitte rovněž propočítali, na jaké výši by se teoreticky mohly sjednotit základní a obě snížené sazby DPH, aby byl dopad na inkaso daně neutrální. Jediná sazba DPH by v takovém případě činila 17,83 procenta. Jedna sazba DPH na všechno zboží a služby je ale v Evropské unii výjimkou, stanovenu ji má pouze Dánsko, kde činí 25 procent.

Reklama

S předválečnými cenami za energie už nepočítejte. Tolik zlevnit nemůžeme, vzkazují energetici Money Ceny energií se i přes současné zlevňování na trhu už nevrátí na svou předkrizovou úroveň. V příštím roce by se ale podle aktuálních odhadů měly burzovní ceny elektřiny a plynu pohybovat nejspíš pod stávajícím vládním cenovým limitem. Rozhodující pro další vývoj bude letošní rok, řekli náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla a člen představenstva a ředitel marketingu Centropol Energy Jiří Matoušek. ČTK Přečíst článek

V Česku v současnosti platí základní sazba DPH 21 procent a snížené sazby 15 a deset procent. Druhou sníženou sazbu zavedla země v roce 2015. Stanjura chce snížené sazby sjednotit, což by podle něj mělo zjednodušit daňový systém a omezit lobbistické snahy přesouvat jednotlivé položky mezi sníženými sazbami. Ministr financí opakovaně uvedl, že sjednocení sazeb by mělo být neutrální v dopadu na rozpočet a nemělo by sloužit ke snižování strukturálního schodku.

DPH patří v Česku mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. V letošním roce získá 64,38 procenta vybrané DPH státní rozpočet, 25,84 procenta připadá na obce a 9,78 procenta na kraje. V loňském roce činilo celkové inkaso DPH 536,19 miliardy korun, představuje to 45 procent celkových daňových příjmů státu bez započtení zdravotního a sociálního pojištění.

Lukáš Kovanda: Proč se vláda zdráhá snížit DPH na potraviny, když ji máme jednu z nejvyšších v EU? Názory Vláda se zdráhá snížit DPH na potraviny. Obává se totiž výpadků příjmu státní a veřejné kasy. O kolik peněz by ji připravilo? Záleží, jakých potravin by se snížení DPH týkalo a v jakém rozsahu by bylo, ale lze předpokládat, že roční náklady snížení by se pohybovaly v pásmu od 10 do 20 miliard korun. To nejsou zanedbatelné náklady, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek