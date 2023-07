Průměrný český investor do fondů v prvním pololetí vydělal přes pět procent

Průměrný český investor do podílových fondů od začátku roku do konce června vydělal 5,7 procenta.

V prvním čtvrtletí fondy rostly o 2,9 procenta, ve druhém se zhodnotily o 2,73 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu. Meziroční inflace v červnu činila 9,7 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad.

Navzdory horším výsledkům z minulého roku dosahuje podle indexu investor do akciových fondů za poslední tři roky zisk 7,64 procenta ročně. Za období pěti let, které zahrnuje jak výrazné poklesy z přelomu let 2018 a 2019, tak i propady z covidového března 2020, zaznamenal průměrný český investor roční zhodnocení 5,14 procenta.

„Akciové fondy v korunovém vyjádření za uplynulé tři měsíce vyrostly podle indexu českého investora CII750 o 3,8 procenta, tedy lehce méně v porovnání se zhodnocením 4,68 procenta z prvního čtvrtletí. Vedle toho dluhopisové fondy vyrostly v druhém kvartálu o 1,64 procenta, což je podobný výsledek jako v prvních třech měsících letošního roku,“ komentuje vývoj hlavní analytik Swiss Life Select Richard Bechník.

Akcie Big Techů se vyplatilo držet

Po skončení prvního pololetí náladu investorů na finančních trzích zhodnotil jako kombinaci optimismu, který je hnaný novými trendy, se stále přetrvávajícími obavami z makroekonomického vývoje. V prvním čtvrtletí dominovala podle něj trhu dobrá nálada z nenaplnění negativního scénáře ohledně evropské energetické krize spolu s lehkou nervozitou nad bankovním sektorem. „Naproti tomu ve druhém čtvrtletí již začali někteří investoři vedle neustálého sledování vývoje inflace vyhlížet i nové atraktivní trendy, jako je umělá inteligence,“ dodal.

V prvním pololetí nejlepšího zhodnocení dosahovaly podle indexu fondy, které držely ve svých portfoliích větší váhu amerických technologických gigantů, tedy pěti předních technologických společností (Meta, Amazon, Netflix, Google a Apple). Dále nadstandardních výsledků dosáhly fondy zbytné spotřeby. Výrazně na výkonnostním žebříčku zaostaly fondy čínských akcií.

Ve druhém čtvrtletí se k vítězům přidaly fondy Latinské Ameriky, Japonska či střední Evropy. V uplynulých třech měsících vykázal lepší výsledky i sektor financí, což může značit postupné opadnutí obav z bankovní nestability. „Značné výkonnostní rozdíly přinesly v prvním pololetí i pohyby na devizových trzích. Například fondy amerických akcií zajištěné do české koruny proti stejným fondům v dolaru nabídly lepší výkonnost, která byla mnohdy vyšší i o šest procent,” doplnil Bechník.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2023 vzrostl podle údajů Asociace pro kapitálový trh o 29 miliard na 780 miliard korun.

