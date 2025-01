Příměří v Gaze pomůže izraelskému ratingu, uvedla agentura Moody's

Dohoda o příměří v Pásmu Gazy uzavřená mezi Izraelem a palestinským militantním hnutím Hamás snižuje rizika pro veřejné finance a mohla by zlepšit úvěrový rating země. Uvedla to agentura Moody's Ratings. Vysoké náklady na boje v Gaze a Libanonu způsobily, že hlavní ratingové agentury Moody's, S&P Global a Fitch loni rating Izraele snížily.

Pokud bude příměří dodržováno, sníží se také riziko eskalace konfliktu, do kterého by se mohl zapojit Írán, což by mělo vedlejší dopad na ceny energií a globální dodavatelské řetězce, protože by to narušilo dopravu v Rudém moři, dodal Moody's.

„Pro Izrael by účinná realizace dohody o příměří a další pokrok směrem k trvalé deeskalaci bojů v Gaze snížily rizika zhoršení úvěrové síly státu,“ uvedl analytik Moody's Christian Fang. Také analytik agentury Fitch minulý týden uvedl, že příměří by mělo být pozitivní pro úvěrový rating Izraele.

Moody's v září snížila úvěrový rating o dva stupně na Baa1 a ponechala negativní výhled s odkazem na eskalaci konfliktu v regionu s libanonskou ozbrojenou skupinou Hizballáh. Izrael v listopadu uzavřel s Hizballáhem dohodu o příměří.

V neděli vstoupila v platnost první fáze příměří v Pásmu Gazy. Trvat má 42 dní a stále je třeba vyjednat trvalé zastavení nepřátelských akcí, které by snížilo geopolitické napětí.

„Pokud bude dohoda o příměří dodržována a bude dosaženo dalšího pokroku, sníží se krátkodobé riziko negativních dopadů vleklého konfliktu na izraelskou ekonomiku a veřejné finance,“ uvedl Moody's.

Růst výdajů na obranu

Rozpočtový deficit Izraele loni činil 6,4 procenta hrubého domácího produktu. Důvodem byl prudký růst výdajů na obranu s cílem financovat vojenské konflikty. Izrael loni za válečné konflikty podle ministerstva financí utratil zhruba 100 miliard šekelů (679,3 miliardy korun). Poměr veřejného dluhu k výkonu ekonomiky tak stoupl na 69 procent z 61,3 procenta v roce 2023. Za dva roky se pak zvýšil o devět procentních bodů.

Cílem rozpočtu na rok 2025, který ještě nebyl schválen, je snížit deficit na 4,4 procenta HDP. Mnozí ekonomové však považují tento údaj za optimistický a představitel ministerstva financí minulý týden uvedl, že by mohl činit pět procent HDP, napsala agentura Reuters.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček, má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.