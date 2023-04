Poslední záchvěv zimy zničil meruňky i ochotu Čechů šetřit plynem

Data společnosti Amper Meteo ukázala, že v posledních dnech Češi razantně zvýšili spotřebu plynu. Mezitýdenní nárůst činil až 60 procent. A v nejbližších dnech se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu situace spíš zhorší.

Reklama

Je to již takový obvyklý obrázek posledních let. Aprílové počasí přichází v České republice zhruba v posledním lednovém týdnu a skončí někdy v druhé polovině května, kdy je vystřídá vlna veder končící vlnou dešťů a následnými povodněmi v polovině prázdnin. Počasí zkrátka nemá tradiční kontury. To se s nárůstem cen za vytápění pak razantně projevuje na útratách domácností.

Letošní mírná zima byla požehnáním, díky níž se nenaplnily nejčernější scénáře o kolapsu Evropy kvůli rostoucím cenám plynu. Vedle celé řady vlivů se na tom podepsalo i cílené šetření, které domácnosti v Česku i dalších evropských zemích zavedly.

Češi zjistili, že za stejné peníze jako v Krkonoších koupí nemovitost v jižní Evropě, říká šéf realitky Reality Zájem Čechů o luxusní nemovitosti v zahraničí se v poslední době zvyšuje. Lidé nemají zájem pouze o typicky české dovolenkové destinace jakými jsou Chorvatsko či Španělsko, ale čím dál více investují také do nemovitostí v Thajsku či Dubaji. Uvedl to výkonný ředitel realitní kanceláře Luxent Jiří Kučera. ČTK Přečíst článek

Podle dat společnosti Amper Meteo Jana Palaščáka tak například v lednu české domácnosti spotřebovaly o 20 procent plynu méně než v lednu roku 2022 a ještě výrazněji oproti průměrům let 2017 až 2021.

Data stejné společnosti však ukazují, že s nástupem astronomického jara vůle šetřit energiemi a zejména plynem klesá. „Počasí je jako na houpačce. Tento týden je zatím zhruba o 7-8°C chladnější než ten předchozí. Kromě předčasné ‚neúrody‛ meruněk to přineslo i navýšení spotřeby plynu až o více než 60 %,“ uvedla společnost Amper Meteo na Twitteru na konci března.

Reklama

Bude hůř. Pár dní

Kromě drobných jednodenních výkyvů se spotřeba plynu v letošním roce téměř vždy držela pod spotřebami v letech 2020 až 2022. To se však v průběhu minulého týdne změnilo a spotřeba byla vyšší než vloni i než v roce 2021. A pro první dubnový týden Amper Meteo předpovídá další nárůst.

„Příští týden další studená vlna s nočními mrazy a navýšení spotřeby plynu o dalších 10-20 %,“ dodala společnost na Twitteru minulý pátek.

A tuto domněnku potvrzuje i předpověď na aktuální týden Českého hydrometeorologického ústavu, podle níž bude zejména první polovina týdne mimořádně chladná. Do čtvrtka mají nejvyšší denní teploty dosáhnout úrovně 1 až 5 °C, přitom průměr pro toto období je 7 °C. A v noci budou teploty klesat stabilně až k minus 5 °C. Situace se má změnit až o velikonočních svátcích, kdy by teplota měla začít růst až nad 10 stupňů.

OPEC+ se dohodl na snížení těžby. Z trhu zmizí miliony barelů ropy, surovina zdraží Money Saúdská Arábie a další členové skupiny OPEC+ překvapivě oznámili dobrovolné snížení těžby ropy o dalších zhruba 1,15 milionu barelů denně. Cílem tohoto kroku je podle nich podpořit stabilitu trhu s ropou. Rozhodnutí zřejmě zvýší ceny ropy, protože se očekávalo, že skupina se bude držet snížení o dva miliony barelů denně, na kterém se dohodla koncem loňského roku, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Ropa skokově zdražuje. Barel Brentu může letos stát zase i 100 dolarů Trhy Překvapivé snížení těžby ze strany OPEC+ zvýšilo cenu ropy o pět procent. Ropný kartel a jeho spojenci v čele s Ruskem se v neděli dohodli na snížení těžby. Z trhu zmizí 1,15 milionu barelů ropy denně. ČTK Přečíst článek