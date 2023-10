Superbohatí budou přibývat pomaleji než v předchozí dekádě. Za uplynulých 20 let se jejich počet zdvojnásobil

Na světě je nyní dvakrát více lidí s majetkem alespoň 100 milionů dolarů než před dvaceti lety. Tvrdí to zpráva poradenské společnosti Henley & Partners. Nárůst počtu stamilionářů odráží rychlý růst hodnoty majetku, který byl podpořen nízkými úrokovými sazbami, jež zvýšily hodnotu všeho od nemovitostí a pozemků až po akcie, soukromé společnosti a umělecká díla.

Reklama

Podle nové zprávy poradenské společnosti Henley & Partners, která využila údaje společnosti New World Wealth, je nyní na světě 28 420 dolarových stamilionářů, což je o 12 procent více než loni a více než dvojnásobek počtu z roku 2003, píše CNBC.

Časopis Forbes a další firmy sledující bohatství tvrdí, že se prudce zvýšil i počet dolarových miliardářů, a to z méně než 500 osob v roce 2003 na více než 2 600 osob dnes. V této statistice je zahrnuto i 11 českých dolarových miliardářů. Nejbohatší v Česku je Renáta Kellnerová, ve světovém žebríčku jí patří 101. místo. Je zároveň jedinou ženou na českém seznamu dolarových miliardářů. Nováčkem v klubu největších superboháčů je z Česka ještě majitel holdingu CSG Michal Strnad a majitel Alzy Aleš Zavoral.

Bohatí bohatnou. V Česku žije nejvíc dolarových miliardářů v historii Leaders Energetická krize přinesla razantní nárůst majetku Daniela Křetínského. Většinový vlastník EPH přeskočil Pavla Tykače a Karla Komárka a stal se druhým nejbohatším Čechem a s majetkem 210,9 miliardy se dotahuje na Renátu Kellnerovou s rodinou. Uvádí nejnovější žebříček nejbohatších Čechů magazínu Forbes. ČTK Přečíst článek

„Hodnota peněz se snížila, takže v dolarovém vyjádření by se dalo očekávat více superbohatých,“ komentoval zprávu Andrew Amoils, vedoucí výzkumu ve společnosti New World Wealth.

Nárůst počtu dolarových stamilionářů odráží rychlý růst hodnoty majetku (nemovitostí, akcií, firem i třeba uměleckých děl), který byl podpořen nízkými úrokovými sazbami. K růstu počtu superbohatých přispěl také nárůst bohatství v oblasti technologií, zejména v USA.

Superbohatých bude přibývat pomaleji

Amoils dále uvedl, že většina dnešních stomilionářů získala své jmění založením vlastních společností nebo pomocí při financování začínajících podniků. Vzhledem k tomu, že éra ultra nízkých úrokových sazeb je prozatím pryč, tempo růstu počtu stamilionářů se podle něj může zpomalit. Zpráva předpokládá, že populace dolarových stamilionářů vzroste v příštím desetiletí o 38 procet, z 28 420 osob na přibližně 39 tisíc osob do roku 2033. „Vypadá to, že příštích deset let bude pomalejších než posledních deset let,“ dodal Amoils.

Nerovnost ve světě sílí. Daň pro superbohaté by z chudoby vytáhla dvě miliardy lidí Money Ve světě sílí nerovnost, poprvé za 25 let se extrémní bohatství i extrémní chudoba zvýšily současně. Ve zprávě zveřejněné před začátkem výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu to uvedla organizace Oxfam, která bojuje proti chudobě. Výrazné loňské zvýšení cen potravin a energií způsobilo, že miliardáři zbohatli ještě citelněji. ČTK Přečíst článek

Ačkoli se média obvykle zaměřují spíše na dolarové miliardáře, zpráva uvádí, že stamilionáři jsou reprezentativnějším zástupcem světových superbohatých. Dolarová hranice pro to, co znamená být „superbohatý“, se v průběhu času rychle zvyšovala, uvedl Juerg Steffen, generální ředitel společnosti Henley & Partners.

„Ještě nedávno, na konci 90. let, považovala většina bank 30 milionů dolarů za jmění, které je potřeba k dosažení tohoto statusu,“ dodal Steffen. „Od té doby však ceny aktiv výrazně vzrostly, takže novým měřítkem je 100 milionů dolarů,“ uzavřel.

Slováci přestali chudnout. Na rozdíl od Čechů jejich reálné mzdy už rostou Money Průměrná mzda zaměstnanců na Slovensku letos v srpnu rostla rychleji než inflace už téměř ve všech odvětvích, dříve reálné výdělky zpravidla klesaly kvůli vysoké inflaci. ČTK Přečíst článek