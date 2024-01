Po dvou letech velkých ztrát skončila ČNB loni v zisku

ČNB loni skončila v zisku 55,2 miliardy korun. Využije ho ke snížení kumulované ztráty z předchozích let.

Česká národní banka (ČNB) loni vykázala zisk 55,2 miliardy korun. Vyplývá to z ve středu zveřejněných údajů o bilanci centrální banky. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2023. V roce 2022 měla centrální banka ztrátu 411,9 miliardy korun.

Hospodaření ČNB se překlopilo do černých čísel až v závěrečných dnech roku. Ještě k 20. prosinci banka vykazovala ztrátu 55,9 miliardy korun, vyplývá ze zveřejněné bilance.

Vykázaný zisk by měl přispět ke snížení kumulované ztráty centrální banky z minulých let. Ke konci loňského roku tato kumulovaná ztráta dosahovala 487,1 miliardy korun.

ČNB naposledy zaznamenala zisk v roce 2020, kdy byl 91,7 miliardy korun. Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.

Účetní závěrku ČNB zatím neposoudil externí auditor. Konečný hospodářský výsledek centrální banky za loňský rok bude známý až ve zprávě o hospodaření, kterou ČNB publikuje na jaře.

ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

