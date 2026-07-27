Platby kartou na dovolené? Pozor na vysoké poplatky nebo kurzovní přirážky, upozorňuje Bulířová z Partners Banky
Platby kartou se pro většinu Čechů staly samozřejmostí a upřednostňování hotovosti ze strany některých restaurací se opakovaně stává předmětem kritiky. Není výjimkou, že lidé už na karty spoléhají a hotovost pak v podobných situacích po kapsách hledají marně. „V Česku se kartou platí hodně. Mnohem víc než v některých dalších evropských zemích, jako jsou Německo nebo Itálie,“ říká Klára Bulířová, ředitelka denního bankovnictví Partners Banky. Dodává, že v zahraničí se to ne vždy vyplatí.
Do směnárny vyráží před odjezdem na dovolenou stále méně Čechů. „Mnoho lidí se domnívá, že platba kartou v zahraničí je automaticky výhodná. Realita je ovšem jiná. Problém mohou způsobit přirážky ke směnnému kurzu, poplatky banky, poplatky provozovatele bankomatu nebo takzvaná dynamická konverze měny,“ vyjmenovává Bulířová s tím, že lidé se mohou s nástrahami setkat jak při výběrech z bankomatu, tak i při platbách kartou v obchodech a restauracích.
Kurzovní přirážky zdraží každou transakci
Partners Banka sice podle Bulířové kurzové přirážky ani poplatky za výběr neuplatňuje, na trhu je to ale zatím spíše výjimkou než pravidlem. „Banky nejčastěji pracují s fixním poplatkem za výběr, který se pohybuje v řádech desítek až stovek korun, a procentuální přirážkou ke směnnému kurzu. Ta se často pohybuje mezi jedním a třemi procenty, ale může to být klidně i víc,“ vysvětluje bankéřka a pokračuje: „Lidé často mají tendenci sledovat jen fixní poplatky, přitom právě použitý směnný kurz mívá největší vliv na cenu zahraničních transakcí. Při běžné útratě to mohou být stovky nebo i tisíce korun navíc. To nám nepřijde úplně fér, proto u nás s kurzovou marží ani samotnými poplatky nepracujeme.“
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
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Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
Na trhu se jinak přesné částky liší nejen v závislosti na navštívené zemi, ale také je má každá banka nastavené jinak. Při platbě ani výběru z bankomatu se ovšem na displeji nezobrazí. Je třeba hledat je v ceníku banky. „Zejména při cestách do exotičtějších destinací se o kurzové přirážce informujte přímo u své banky. Každá instituce má vlastní kurzovní lístek. Pokud tam požadovanou měnu nenajdete, pak se zřejmě řídí jinými pravidly. Ta najdete na webu své banky, v jejím ceníku nebo v dokumentech karetních obchodních podmínek,“ upozorňuje Bulířová a dodává: „Kromě kurzové přirážky, někdy označované jako ‚FX markup‘, a poplatků za zahraniční výběry věnujte pozornost ještě poplatkům za platby v cizí měně nebo i limitům pro bezplatné výběry.“.
Platby v korunách jsou pohodlné, ale nevýhodné
Častým chytákem je takzvaná dynamická konverze měny, anglicky Dynamic Currency Conversion. Ta zajistí, že se při platbě kartou nebo výběru z bankomatu objeví možnost zaplatit v českých korunách. „Vypadá to pohodlně, ale ve skutečnosti platíte podle nevýhodného kurzu nastaveného provozovatelem bankomatu nebo terminálu,“ vysvětluje ředitelka denního bankovnictví Partners Banky.
Výhodnější kurz tady nedostanete, proto je vždy lepší platit v místní měně a převod nechat na své bance. „Někdy lidé tuto možnost zvolí i omylem, protože jednoduše zazmatkují, nebo neví, co vybrat. Proto některé banky včetně naší tuto možnost automaticky blokují, případně to umožňují nastavit v aplikaci. Pokud pak omylem zaplatíte v korunách, celá transakce se zruší,“ dodává.
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Samostatnou kapitolou jsou také poplatky provozovatele bankomatu, které klient ani jeho domovská banka neovlivní. Provozovatel bankomatu si je může nastavit podle svého uvážení, a zejména v turistických lokalitách není výjimkou ani přirážka ve stovkách korun. „Pokud vybíráte častěji po menších částkách, může se to prodražit, protože poplatek je fixní. Zaplatíte ho bez ohledu na výši výběru,“ varuje Bulířová, která doporučuje raději jednorázový výběr vyšší částky a také pečlivou volbu bankomatu.
„Vyhledávejte bankomaty provozované přímo bankami. Najdete je u jejich poboček nebo na bezpečných místech, jako jsou nákupní centra nebo letištní terminály a bankovní salonky. Oficiální bankomat nese logo konkrétní banky,“ popisuje bankéřka. „Vyhněte se naopak nezávislým bankomatům v turistických oblastech, které poznáte podle pestrobarevných reklamních nabídek. Tyto bankomaty, často umístěné u obchodů se suvenýry, jsou neblaze proslulé vysokými poplatky a nevýhodnou měnovou konverzí,“ dodává.
Jak platit v zahraničí a zbytečně nepřijít o peníze
Nevýhodný kurz, dynamická konverze nebo poplatek za výběr mohou dovolenou prodražit o stovky až tisíce korun. Stačí přitom dodržet několik jednoduchých pravidel.
Plaťte v místní měně
Terminál nebo bankomat může nabídnout platbu v českých korunách. Tuto možnost odmítněte a vyberte místní měnu.
Odmítněte dynamickou konverzi
Služba označovaná jako DCC používá kurz provozovatele terminálu nebo bankomatu, který bývá výrazně méně výhodný.
Zkontrolujte kurz své banky
Banka může ke směnnému kurzu připočítat kurzovní přirážku. Ta se často pohybuje mezi jedním a třemi procenty, někdy i výše.
Vybírejte z bankovních bankomatů
Upřednostněte bankomaty s logem známé banky. Nezávislé přístroje v turistických lokalitách mohou účtovat vysoké poplatky.
Nevybírejte často malé částky
Poplatek provozovatele bankomatu bývá fixní. Výhodnější proto může být jeden větší výběr než několik menších.
Vezměte dvě karty a hotovost
Na cestu si vezměte alespoň dvě platební karty a rezervu na jeden až dva dny. V Evropě přibližně 50 až 150 eur na osobu.
V ceníku své banky si ověřte poplatky za zahraniční výběry, kurzovní přirážku, platby v cizí měně a limity pro bezplatné výběry.
Sázka na hotovost
Ani při dodržení veškerých bezpečnostních zásad není nejlepší nápad vyrážet na dovolenou jen s jednou kartou. „Ideální je mít alespoň dvě platební karty a menší hotovostní rezervu, která se bude hodit při výpadku terminálu, v menších provozovnách, na trzích nebo v taxíku,“ vyjmenovává Bulířová, která doporučuje hotovost v hodnotě běžných výdajů na jeden až dva dny. „U evropské dovolené to podle charakteru cesty znamená přibližně 50 až 150 eur na osobu.“
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Cena zlata od lednového maxima přes 5400 dolarů za unci klesla zhruba o čtvrtinu na současných zhruba 4050 dolarů. Ve druhém čtvrtletí propadla o 14,1 procenta, žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013, vyplývá z analýzy investiční společnosti Invesco. Navzdory současnému poklesu je zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3 procenta dražší.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.