Partners míří do Německa. Na expanzi a akvizice vyčlenili až 75 milionů eur
Česká finanční skupina Partners vstupuje na největší trh finančního poradenství v Evropě. Spojila se s německou SCALA Finanzgruppe, se kterou chce vybudovat významnou poradenskou skupinu. Během následujících pěti let plánuje do jejího rozvoje a nákupů německých firem investovat až 75 milionů eur.
Finanční skupina Partners pokračuje v evropské expanzi. Po Slovensku a Rumunsku zamířila do Německa, kde uzavřela strategické partnerství se skupinou SCALA Finanzgruppe. Společně chtějí postupně získávat podíly v tamních finančněporadenských firmách nebo je celé přebírat.
Dalším krokem bude založení společné společnosti Partners v Německu. Celkový objem investic do jejího rozvoje a akvizic může během příštích pěti let dosáhnout až 75 milionů eur.
Partner s více než 30 tisíci klienty
SCALA Finanzgruppe založil v roce 2015 Christian Schwalb, který působí na německém trhu finančního poradenství téměř čtvrt století. Skupina zastřešuje několik poradenských a specializovaných značek, mezi něž patří BSC | Die Finanzberater, BU-Expertenservice nebo BIOMEX Biometrie Expertenservice.
Český platební trh dál zrychluje a patří k nejvyspělejším v Evropě. Visa Awards 2025 ukazují jeho hlavní hybatele. Které banky a firmy stojí za změnou způsobu, jakým Češi dnes platí?
Češi chtějí platit digitálně. Visa ocenila banky, které mění trh
Money
Český platební trh dál zrychluje a patří k nejvyspělejším v Evropě. Visa Awards 2025 ukazují jeho hlavní hybatele. Které banky a firmy stojí za změnou způsobu, jakým Češi dnes platí?
Nejvýznamnější součástí skupiny je společnost BSC | Die Finanzberater. Regionálně silná poradenská firma se stará o více než 30 tisíc klientů, především v Bavorsku.
„Německo je pro nás zcela zásadním strategickým trhem. Nechtěli jsme na něj vstoupit sami ani formou jednorázové akvizice. Hledali jsme partnera, který sdílí naše hodnoty, má výbornou pověst, hlubokou znalost místního prostředí a dlouhodobě vybudovaný respekt mezi poradci i finančními institucemi,“ uvedl spolumajitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.
Partners dodají kapitál a technologie
Česká skupina do spolupráce přinese kapitál, moderní technologie, vlastní IT systémy a zkušenosti s různými modely finančního poradenství. Vedle tradiční poradenské sítě provozuje také franšízové pobočky a spolupracuje s profesionálními finančními poradci.
SCALA Finanzgruppe má dodat znalost místního prostředí, zavedené obchodní struktury, německé značky a zkušený management. Rozvoj společných aktivit povede její zakladatel a generální ředitel Christian Schwalb.
„Německý trh je mimořádně významný, ale zároveň velmi náročný. Proto pro nás bylo zásadní najít partnera, který mu dobře rozumí a zároveň sdílí naši představu o moderním finančním poradenství,“ uvedla místopředsedkyně představenstva Partners Lada Kičmerová, která vedla jednání české skupiny v Německu.
Cílem je silná poradenská skupina
Obě firmy podle svého vyjádření spojuje důraz na nezávislé finanční plánování, komplexní péči o klienty, odbornost poradců a kontrolu kvality poskytovaných služeb. Nechtějí přitom zůstat pouze u jedné transakce. Prostřednictvím společné německé společnosti plánují vybudovat širší finančněporadenskou skupinu.
ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?
Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB
Money
ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?
„S Partners nás spojuje stejné pojetí podnikání, vlastnicky řízené, technologicky orientované a budované dlouhodobě. Právě na tom podle nás vznikají skutečná partnerství,“ řekl zakladatel a šéf SCALA Finanzgruppe Christian Schwalb.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.