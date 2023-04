Národní památkový ústav musel vrátit dotaci 314 milionů korun na opravu Kuksu

Národní památkový ústav musel vrátit dotaci 314 milionů korun z evropských fondů i národních zdrojů na opravu barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku. Uvedla to Česká televize, které to řekl regionální ředitel Národního památkového ústavu Miloš Kadlec. Za zmanipulování zakázky na rekonstrukci Kuksu soudy poslaly do vězení tři muže včetně jednoho bývalého zaměstnance Národního památkového ústavu, čtvrtá obžalovaná dostala podmíněný trest.

Reklama

Vrchní ředitel sekce evropských programů na ministerstvu pro místní rozvoj Leo Steiner televizi potvrdil, že pokud je v dotovaných projektech spáchán trestný čin, vratka dotace je automaticky stoprocentní. "Bylo vydáno rozhodnutí o vrácení dotace. Ta dotace byla vrácena zhruba ve výši 300 milionů korun. Jednalo se o částku, která se týkala stavebních prací, protože jeden ze zaměstnanců Národního památkového ústavu, který byl najatý speciálně na tuto záležitost, nebo na tento projekt, určitým způsobem předával informace dál," uvedl Kadlec.

Národní památkový ústav podle Kadlece chybu neudělal, šlo o pochybení jednotlivce. "Těžko říct, co bychom dnes udělali jinak. Zakázku bychom opět zadali administrátorovi a do lidí nevidíme," řekl ČT.

Lukáš Kovanda: Tři kroky k ozdravení českých veřejných financí Názory Stav českých veřejných financí není utěšený. Na druhou stranu všechna ta kritická tvrzení o tom, že jdeme „řeckou cestou“, jsou notně přestřelená. Často jen přiživují frustraci části polarizované společnosti, která do dané problematiky nemá dostatečný vhled, ale strach ze státního bankrotu – jakkoli neopodstatněný – umocňuje její již tak značnou úzkost a tíseň. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zaměstnancem Národního památkového ústavu byl hlavní inženýr rekonstrukce Dalibor Dubový, kterému odvolací soud předloni v červnu za zmanipulování zakázky uložil čtyři roky vězení, stejný trest dostal Zdeněk Fučík z vítězné firmy tendru Gema Art Group. Na šest let do vězení soud poslal Petra Semeniuka, který podle obžaloby využil seznámení s Dubovým a dostával od něj v letech 2011 až 2012 prostřednictvím e-mailů interní informace z tvorby zadávacích podmínek. Semeniuk je podle rozsudku obratem ze zištných důvodů přeposílal statutárnímu řediteli Gemy Fučíkovi a člence dozorčí rady firmy Kateřině Richterové. Té soud uložil tříletou podmínku s maximální, tedy pětiletou zkušební dobou.

U soudů se neprokázalo, že by Dubového vedl k jeho počínání zištný motiv. Hlavní inženýr rekonstrukce vypověděl, že vůbec nerozuměl problematice zadávání veřejných zakázek. Právě proto podle vlastních slov využil nabídnutou pomoc od svého známého Semeniuka. Dubový, Fučík i Semeniuk podali v případu dovolání k Nejvyššímu soudu.

Zakázka na revitalizaci Kuksu vyšla na více než 322 milionů korun, většinu hradila Evropská unie. Tendr v roce 2013 vyhrálo Sdružení Hochtief.CZ - Gema Art Group. Hochtief se podle soudů na trestné činnosti nepodílel. Obnova barokního areálu v Kuksu získala v roce 2017 hlavní ocenění Grand Prix Ceny Evropského kulturního dědictví Europa Nostra.