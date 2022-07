Nákupní ráj Čechům v Polsku nekončí. Levnější benzín i potraviny slibuje Morawiecki nejméně do konce roku

Polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že prodlouží snížení daní z potravin či paliv až do konce roku.

Polsko prodlouží svá protiinflační opatření, takzvané inflační štíty, až do konce letošního roku.

Varšava letos počátkem roku rozhodla zavést opatření spočívající v dočasném snížení DPH a spotřebních daní z pohonných hmot, elektřiny, tepla, hnojiv a některých základních potravin. Původně měla tato opatření platit jen do konce letošního července. Nyní se tedy platnost úlev prodlužuje do konce roku.

Čechům se tak vyplatí cestovat do Polska za nákupy po celý zbytek letošního roku. Této možnosti nyní využívají zejména Češi z příhraničí. Mohou totiž ušetřit opravdu citelně.

Ušetřené stokoruny i na menším nákupu

Například nákup 25 vybraných položek – pečiva, masa, mléčných výrobků, nápojů, ale také drogistického zboží – vyjde nyní v prodejně Lidl v polském městě Bogatynia hned za českými hranicemi na v přepočtu 838 korun. V severočeském Frýdlantu, v tamním Lidlu, přitom ten samý nákup stojí hned 1181 korun, tedy o 343 korun více. Přitom autem lze z Frýdlantu do Bogatynii dojet za 14 minut.

Pokud Čech při své vyjížďce do Bogatynie kromě nákupu v Lidlu také natankuje u některé z tamních čerpacích stanic, ušetří ještě něco navíc.

Zatímco třeba litr benzínu vyjde v průměru v Česku podle aktuálních dat Evropské komise (zde) na 46,20 koruny, v Polsku je to 7,30 zlotého, což je v přepočtu dle nynějšího kursu 37,90 koruny.

Našinec tedy může tankováním v Polsku místo Česka ušetřit 8,30 koruny na každý natankovaný litr. Při natankování plné nádrže třeba takové octavie Čech tudíž ušetří až bezmála 460 korun oproti situaci, kdy by pořídil benzín na území Česka.

Sečteno, podtrženo, výjezd do Polska za nákupem potravin a za natankováním ušetří Čechovi až zhruba 800 korun v porovnání se situací, kdy by ty samé věci pořídil o několik kilometrů – a o zhruba čtvrthodinku jízdy autem – jinde. A bude to tak do konce roku.

Naopak, do konce roku se ještě může výhodnost nákupu v Polsku dále zvýšit. Snížení spotřební daně z pohonných hmot totiž v Česku zatím platí jen do konce září, byť Fialova vláda naznačuje, že by v případě nafty (ne však benzínu) mohla platnost prodloužit.

