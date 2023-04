Máte auto staré 16 let? Nevěšte hlavu, v Česku je to průměr

Stáří tuzemského vozového parku se za posledních deset let zvýšilo o 2,2 roku na 16 let. Auta na českých silnicích jsou v průměru třetí nejstarší v Evropě. Evropský průměr je přitom 12 let, uvedl Svaz dovozců automobilů.

Na konci prvního čtvrtletí bylo v registru vozidel 6,472 milionu osobních aut, což je o zhruba 47 tisíc víc než na začátku roku. V samotném březnu bylo zaregistrováno 22 378 nových osobních automobilů a registrace tak poprvé od COVID-19 překonaly čísla z doby před pandemií.

Starší auta mají jen v Estonsku a Řecku

Starší vozový park než v Česku je jen v Estonsku (16,8 roku) a Řecku (17 let). Vůbec nejmladší osobní auta v průměru jezdí v Lucembursku (7,6 roku), Dánsku (8,5 roku) a Rakousku (8,7 roku). Sousední Slovensko je na hodnotě 14,3 roku.

Ojetiny táhnou. AAA hlásí nárůst zisku, tržeb i prodaných aut Zprávy z firem Společnost Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto, Mototechna a Driverama, loni zvýšila hrubý provozní zisk EBITDA o dvě procenta na 50,1 milionu eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Zisk rostl díky omezování nákladů a zavádění automatizace a digitalizace a omezování globálních inflačních tlaků. Tržby stouply o 19 procent na 1,013 miliardy eur, tedy v přepočtu 23,8 miliardy korun, uvedla firma. ČTK Přečíst článek

Svůj podíl na stárnutí vozidel v ČR má stáří ojetých vozů dovážených ze zahraničí. Jen v loňském roce tvořily osobní automobily starší deseti let celkem 52,61 procenta všech dovezených aut a vozy starší 15 let se na dovozu podílely 23,77 procenta.

Stárnoucí vozový park má přímý dopad na snižující se bezpečnost vozidel jezdících po českých silnicích, tedy i na počet zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách, a také na množství škodlivých zplodin vypouštěných do ovzduší.

Trh s ojetinami nabobtnal o pětinu, nejčastěji se nabízí desetiletá „oktávka“ Zprávy z firem Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings. ČTK Přečíst článek