Lukáš Kovanda: Schodek vlády by se letos měl vejít do schváleného limitu

Vláda nyní stále disponuje pro poslední dva měsíce roku „rezervou“ přesahující 80 miliard korun.

Hospodaření státního rozpočtu vykázalo za prvních deset měsíců letošního roku schodek 200,7 miliardy korun. Meziročně jde o zlepšení o 38,2 miliardy korun. Loni rozpočet skončil deficitem takřka 289 miliard korun. V posledních dvou měsících roku se loni tedy schodek navýšil zhruba o 50 miliard korun.

Pokud by k takovému navýšení došlo i letos, deficit za letošní rok se stále vejde do původního zákonného limitu, tedy 252 miliard korun. Tento limit byl ale v důsledku povodní ještě o dalších 30 miliard korun navýšen. Vláda tak nyní stále disponuje pro poslední dva měsíce roku „rezervou“ přesahující 80 miliard korun.

Kolik půjde na povodně?

Celkový rozsah povodňových škod ještě není známý, podle ministerstva financí ale zcela jistě přesáhnou 40 miliard korun. Necelých dvacet miliard by měly pokrýt pojišťovny. Zatím se neví, jak se o pokrytí škod podělí stát s kraji a obcemi, případně s fondy EU.

Vládě by se podle všeho mělo podařit zakončit letošní hospodaření se schodkem, který bude až o nižší desítky miliard nižší než zákonný limit 282 miliard korun.

Vládě se letos daří meziročně navyšovat výběr daní, o takřka šest procent, a to zejména díky nízkému, ale přece jen růstu ekonomiky při přetrvávající nízké míře nezaměstnanosti. Dále díky letos do praxe uvedenému konsolidačnímu balíčku či díky pokračování uplatňování mimořádných daní a odvodů, souvisejících s nedávnou inflační a energetickou krizí.

Přes růst mandatorních výdajů, zejména starobních důchodů a nákladů obsluhy dluhu, je růst výdajů oproti loňsku zanedbatelný, méně než jednoprocentní.

