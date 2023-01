Zajištěn do konce života. Americká loterie vynesla šťastlivci třicet miliard

Ve Spojených státech jeden ze sázejících vyhrál jackpot loterie Mega Millions, který činí 1,35 miliardy dolarů (přes 29,9 miliardy korun). Je to čtvrtá nejvyšší částka v dějinách amerických loterií, uvedla agentura AP.

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nevyhrál od konce letošního července. Jackpot padl až v pátek večer, šťastná čísla byla 30-43-45-46-61 s dodatkovým číslem 14. Výherce si koupil los ve státě Maine.

Částku 1,35 miliardy dolarů by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením výhry do 29 ročních splátek. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese 724,6 milionů dolarů (kolem 16 miliard korun).

