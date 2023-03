Loňský schodek obchodní bilance s Ruskem byl od vzniku ČR dosud nejvyšší

Loňský schodek obchodní bilance s Ruskem meziročně čtyřnásobně vzrostl, dosáhl přibližně 230,6 miliardy Kč. Od vzniku České republiky v roce 1993 byl tak dosud nejvyšší, řekl mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Tomáš Chrámecký. Za nárůstem schodku stojí především výrazné zdražení zboží, které se z Ruska do Česka přivezlo, uvedl místopředseda Asociace exportérů Otta Daněk.

Do Česka se z Ruska přivezlo zboží za přibližně 266 miliard korun, meziročně to byl nárůst asi o 75 procent. Kategorií, která se loni na dovozu podílela nejvíce, byla minerální paliva, vyplývá z dat ČSÚ. Cena za kilogram ale podle Daňka ve srovnání s rokem 2021 vzrostla více než dvojnásobně. "Ačkoliv se dovezlo o 626 tisíc tun minerálních paliv méně, zaplatili jsme za ně o 122 miliard korun více," řekl. Letos se podle něj podobný propad bilance neočekává, protože kvůli snaze vymanit se ze závislosti na ruských komoditách nebude nákup minerálních paliv pokračovat, uvedl.

Z Česka se loni do Ruska naopak vyvezlo zboží za 35,6 miliardy korun, proti roku 2021 to bylo o 58 miliard korun méně. Nejvýraznější propad zaznamenal export strojů a dopravních prostředků, dále kategorie polotovarů a materiálů nebo průmyslového zboží, uvádí ČSÚ.

Daněk upozornil na to, že český vývoz loni proti roku 2021 vzrostl do zemí bývalého Sovětského svazu. Do Arménie či Tádžikistánu podle něj více než dvojnásobně, do Kazachstánu trojnásobně a do Kyrgyzstánu čtyřnásobně. "Připočteme-li k tomu i poměrně neobvyklý nárůst exportu do Turecka, meziročně o 22 procent, lze spekulovat o tom, že se do Ruska těmito kanály dostalo zboží za zhruba 30 miliard korun," uvedl.

České podniky, které kvůli válce z Ruska odešly, by se podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka po skončení konfliktu do země nevrátily. Změny, ke kterým firmy přistoupily, jsou dlouhodobé a zvrátit je je náročné, uvedl. Ztrátu exportu do Ruska podle něj některé podniky nahradily diverzifikací na jiné trhy. "Pro jiné firmy, které například dodávaly díly do konkrétních dodávek či investičních celků, bude ztráta mnohem větší," doplnil. Nebýt narušeného obchodu s Ruskem, české HDP by podle Daňka loni bylo asi o 160 miliard korun vyšší.

Hanák očekává, že letos bude český export do Ruska dále klesat a dovoz stagnovat. "Z důvodu sankcí a ruských protisankcí se v současné době nemůže do Ruska dovážet široká škála zboží, zejména to, které může být přesměrováno na ruské válečné úsilí," doplnil.

