Na světě je jen šest bitcoinových miliardářů. Nejznámější kryptoměnu drží až polovina mladých Američanů

Kryptoměny využívá po celém světě zhruba 425 milionů lidí. Přes 88 tisíc jich má v kryptoměnách majetek v hodnotě nejméně jednoho milionu dolarů (zhruba 22,5 milionu korun) a 22 lidí v hodnotě nejméně jedné miliardy dolarů. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Henley & Partners.

Aktuální zpráva firmy Henley & Partners uvádí, že 88 200 lidí má kryptoaktiva v hodnotě alespoň jednoho milionu dolarů, jedná se tak o méně než procento celkových držitelů kryptoměn. Mnohem méně lidí má kryptoměny v hodnotě přes sto milionů dolarů. Takových investorů je pouze 182. A 22 lidí vlastní kryptoměny v hodnotě nejméně miliardy dolarů. Pro srovnání, celková hodnota kryptotrhu v době sepsání zprávy činila 1,18 bilionu dolarů.

Nejznámější kryptoměnu bitcoin podle těchto údajů využívá po celém světě kolem 210 milionů lidí. Majetek v hodnotě nejméně jednoho milionu dolarů má v bitcoinech více než 40 tisíc lidí, bitcoinových miliardářů je však pouze šest.

Kryptoměny už sice nezažívají podobný boom jako v době své vrcholné popularity, zůstávají však velmi rozšířenou investicí, píše server CNBC. Podle zprávy institutu CFA a nadace FINRA investovala do kryptoměn více než polovina Američanů ve věku od 18 do 25 let. Studie výzkumného centra PEW nicméně ukázala, že většina (75 procent) Američanů není přesvědčena o bezpečnosti kryptoměn. Pětačtyřicet procent dotázaných zároveň uvedlo, že jejich investice nedopadly tak dobře, jak si představovali a pouze u patnácti procent naopak překonaly očekávání.

Investice do kryptoměn se podle CNBC staly velmi populárními zejména v době pandemie covidu-19. Ekonomové a investiční poradci nicméně nabádají k opatrnosti, protože kryptoměny jsou považovány za velmi nestálou investici, která může rychle ztratit hodnotu.

