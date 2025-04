Komerční banka zvýšila čistý zisk o skoro polovinu na 4,2 miliardy

Čistý zisk Komerční banky (KB) v letošním prvním čtvrtletí stoupl meziročně o 49,3 procenta na 4,2 miliardy korun díky nižším nákladům na riziko. Celkové výnosy se meziročně zvýšily o 3,5 procenta na 9,1 miliardy korun, což je méně, než se čekalo. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila ve středu na svém webu.

„Výsledky za první čtvrtletí potvrdily rostoucí trend výnosů, disciplinované řízení provozních nákladů a vysokou kvalitu portfolia aktiv Skupiny KB,“ uvedl předseda představenstva banky a její generální ředitel Jan Juchelka. Ve zbytku roku chce KB dál zvyšovat počet klientů banky a zrychlit růst objemu úvěrů a vkladů, dodal Juchelka.

Celkové provozní výnosy 9,135 miliardy korun nedosáhly odhad trhu (9,308 miliardy korun), stejně jako čistý úrokový výnos, který v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o dvě procenta na 6,4 miliardy korun (odhad trhu byl 6,506 miliardy korun). Stalo se tak především díky nárůstu objemu vkladů a poskytnutých úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 11,3 procenta na 1,77 miliardy korun. Čistý zisk z finančních operací vzrostl oproti prvnímu čtvrtletí roku 2024 o téměř 12 procent na 937 milionů korun.

Naopak provozní náklady se bance podařilo snížit nad očekávání, v letošním prvním čtvrtletí poklesly meziročně o 4,4 procenta na 4,6 miliardy korun. Odhad trhu činil 4,645 miliardy korun. Personální náklady byly vyšší o 4,5 procenta. V důsledku pokračující digitalizace a optimalizace provozních procesů i distribuční sítě klesl průměrný počet zaměstnanců o 4,3 procenta na 7236 lidí.

Nejistota brzdí úvěry

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB za první tři měsíce letošního roku stoupl v meziročním srovnání o 2,9 procenta na 849,3 miliardy korun. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení byl ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku vyšší o 54,5 procenta, činil 13,2 miliardy korun. Meziroční nárůst spotřebitelských půjček dosáhl 2,4 procenta. Růst úvěrů podnikům o 2,3 procenta na 424,7 miliardy korun ovlivňovala podle banky ekonomická nejistota a také zvýšený podíl financování investičních projektů prostřednictvím emisí dluhopisů.

Objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB naopak o jedno procento klesl na 1,04 bilionu korun. Objem vkladů na běžných účtech stoupl meziročně o téměř pět procent.

Komerční banka patří s 1,74 milionu klientů mezi největší banky v Česku. Většinovým akcionářem banky je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale. S akciemi KB se obchoduje na pražské burze.

