„Klimaflace“ je tady. Extrémní počasí zdražuje jídlo
Extrémní počasí stále víc zasahuje do cen potravin. Nová analýza spojuje letošní zdražování řady komodit od kukuřice přes hovězí až po rajčata s vedry, suchem a přívalovými srážkami. Také česká stopa je výrazná: tuzemští pěstitelé zeleniny už do poloviny září vyčíslili přímé škody téměř na 700 milionů korun a letošní produkce může kvůli suchu klesnout zhruba o třetinu.
Vedra, sucho, přívalové deště i další extrémy počasí se stále výrazněji promítají do cen potravin. Analýza Zero Carbon Analytics, o níž píše agentura Bloomberg, mapovala cenové skoky mezi lety 2022 a 2026 a většinu letošních nárůstů spojila s rekordními teplotami, suchem nebo mimořádnými srážkami. Ekonomové pro tento jev používají označení „klimaflace“ – tedy zdražování, které už není jen krátkodobým výkyvem po jedné špatné sezoně, ale může se stávat trvalejším zdrojem inflace.
Dopady jsou vidět napříč světem. Ve Francii se kvůli vedrům a suchu čeká nejnižší sklizeň kukuřice nejméně od roku 1980 a její spotřebitelské ceny vzrostly o 16 procent. Cukety zdražily meziročně o 32 procent, rajčata o 31 procent a zelené fazolky téměř o čtvrtinu. V USA vystoupaly ceny hovězího na rekord a meziročně jsou téměř o 15 procent výš, zatímco rajčata po zimní bouři mezi lednem a dubnem zdražila o 40 procent. V Japonsku zase vyšší teploty moře zasáhly produkci řasy nori a její cena do března stoupla přibližně o pětinu.
Slabá úroda obilí, řepky, ovoce i zeleniny a nedostatek krmiv mohou v příštích měsících zvýšit ceny potravin a zesílit jejich kolísání. Agrární komora ČR odhaduje letošní ekonomické dopady na zemědělství nejméně na 25,6 miliardy korun. Samotná sklizeň ovoce má být proti pětiletému průměru o více než polovinu nižší.
Sucho připravilo zemědělce o miliardy. Teď může zdražit ovoce, zelenina i další potraviny
Zprávy z firem
Slabá úroda obilí, řepky, ovoce i zeleniny a nedostatek krmiv mohou v příštích měsících zvýšit ceny potravin a zesílit jejich kolísání. Agrární komora ČR odhaduje letošní ekonomické dopady na zemědělství nejméně na 25,6 miliardy korun. Samotná sklizeň ovoce má být proti pětiletému průměru o více než polovinu nižší.
České pole: škody za stovky milionů
Podobné problémy řeší i čeští pěstitelé. Extrémní počasí jim letos do poloviny září způsobilo na zelenině přímé škody téměř za 700 milionů korun a poškodilo 11 procent osevní plochy. Pole zasáhly jarní mrazy, letní krupobití, přívalové deště a především kombinace sucha a vysokých teplot.
Podle srpnového odhadu Zelinářské unie Čech a Moravy může letošní produkce zeleniny klesnout přibližně o 30 procent. Pěstitelé zároveň čelí vyšším nákladům na zavlažování, které se některým z nich kvůli nedostatku vláhy až zdvojnásobily. K tomu se přidávají dražší pohonné hmoty a náročná podzimní sklizeň.
„Dostáváme se do velmi nebezpečné rovnice – sklízíme méně, ale každý kilogram produkce nás stojí více,“ uvedla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská.
Situaci pěstitelům komplikuje i to, že zvýšené náklady nemohou jednoduše promítnout do cen. Výkupní ceny zeleniny se odvíjejí od evropského a světového trhu. Česká republika je přitom v produkci zeleniny soběstačná pouze z 35 procent.
Průměrné spotřební výdaje českých domácností loni dosáhly 216 214 korun na osobu, tedy přibližně 18 tisíc korun měsíčně. Největší část rozpočtu připadla na bydlení, energie a potraviny. U domácností důchodců tyto nezbytné položky ukrojily dokonce 55 procent všech spotřebních výdajů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Kam mizí peníze Čechů? Skoro polovinu sežere bydlení a jídlo
Názory
Průměrné spotřební výdaje českých domácností loni dosáhly 216 214 korun na osobu, tedy přibližně 18 tisíc korun měsíčně. Největší část rozpočtu připadla na bydlení, energie a potraviny. U domácností důchodců tyto nezbytné položky ukrojily dokonce 55 procent všech spotřebních výdajů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Vyšší ceny mohou přetrvávat
Autoři analýzy Zero Carbon Analytics upozorňují, že cenové skoky i u relativně malého počtu potravin mohou významně ovlivnit celkovou inflaci. Do roku 2035 by podle jejich odhadu mohlo oteplování přidávat ročně až 3,23 procentního bodu k potravinové inflaci a 1,18 bodu k celkové inflaci.
Problémem je, že tradiční ekonomické nástroje mají na podobný typ zdražování omezený vliv. Jak autoři studie upozorňují, vyšší úrokové sazby samy o sobě nedokážou zvýšit úrodu ani ochránit zemědělce před suchem, vedry či přívalovými dešti.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.