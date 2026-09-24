Chmurná předpověď vědců. El Niño může do února přispět k úmrtí téměř půl milionu lidí
Letošní mimořádně silné El Niño může mít během několika měsíců dramatické následky. Podle studie klimatologů by vedra spojená s tímto jevem mohla do února příštího roku přispět k více než 450 tisícům úmrtí. Největší dopady vědci očekávají v Nigérii, Indonésii, Súdánu, Indii a Brazílii.
Letošní silný klimatický jev El Niño může mít v příštích měsících mimořádně vážné následky. Podle studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku nadprůměrných teplot. O závěrech studie informoval list The Guardian.
Největší dopady očekávají vědci v Nigérii, Indonésii, Súdánu, Indii a Brazílii. Mezi dvaceti nejvíce zasaženými zeměmi mají být také Spojené státy, kde studie odhaduje přibližně 3500 úmrtí souvisejících s vyššími teplotami. Silné dopady se čekají rovněž v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii.
Odhad vychází z dat z více než 24 tisíc oblastí
Výpočet vychází z údajů o vztahu mezi teplotou a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech světa. Vědci tato data spojili s předpověďmi teplot ovlivněných jevem El Niño a výsledky porovnali s průměrnými počty úmrtí v jednotlivých měsících mezi lety 1996 a 2025.
Odhad se vztahuje na období od letošního června do února příštího roku, kam zatím sahají současné teplotní předpovědi. Zvýšená úmrtnost spojená s vedry ale podle autorů může pokračovat až do června nebo července 2027.
Vědci upozorňují, že podobné předpovědi mohou vládám pomoci připravit se na extrémní teploty. Mezi možná opatření patří přesnější varování před vedry, zřizování ochlazovacích center nebo posílení zdravotnického personálu v nejteplejších obdobích.
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El Niño už překonalo teplotní rekord
Letošní El Niño už podle vědců překonalo nejvyšší teplotu zaznamenanou u tohoto klimatického jevu a může být výrazně silnější než předchozí epizody.
El Niño je přirozený klimatický jev, při kterém se pravidelně oteplují vody ve východní části tropického Tichého oceánu. Jeho současné dopady ale podle vědců zesiluje skutečnost, že se odehrávají v celkově teplejším klimatu, což zvyšuje riziko extrémních teplot.
Zničená úroda, rostoucí ceny potravin a desítky milionů lidí ohrožených hladem. Takové mohou být následky rozvíjejícího se jevu El Niño, který by podle klimatologů mohl být nejsilnější za posledních nejméně 70 let. Největší riziko hrozí částem Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
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Zničená úroda, rostoucí ceny potravin a desítky milionů lidí ohrožených hladem. Takové mohou být následky rozvíjejícího se jevu El Niño, který by podle klimatologů mohl být nejsilnější za posledních nejméně 70 let. Největší riziko hrozí částem Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Rizikem není jen vedro, ale i hlad
Silné El Niño může ovlivnit také produkci potravin. Světový potravinový program v srpnu odhadl, že jeho dopady by mohly v příštím roce uvrhnout do akutního hladu přibližně 50 milionů lidí a přispět k růstu cen potravin.
Historie přitom ukazuje, že mimořádně silné epizody mohou mít rozsáhlé následky. El Niño v letech 1877 až 1878 podle historických odhadů přispělo v důsledku sucha a hladomoru k úmrtí více než 50 milionů lidí, především v Indii, Brazílii a Číně.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.