Italská UniCredit koupila cloudovou banku. Za 370 milionů eur

Italská bankovní skupina UniCredit, která působí také v České republice, zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na 2,68 miliardy eur (zhruba 68 miliard Kč). Banka zároveň oznámila, že se dohodla na převzetí belgické digitální banky Aion a poskytovatele cloudových bankovních služeb Vodeno za 370 milionů eur.

Čtvrtletní zisk skupiny UniCredit překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu banky odhadovali v průměru na 2,36 miliardy eur. Čisté příjmy se meziročně zvýšily o šest procent na 6,3 miliardy eur. Banka také předpověděla, že její celoroční čisté příjmy překročí 23 miliard eur. Potvrdila, že v celém letošním roce počítá s čistým ziskem přes 8,5 miliardy eur.

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 221 milionů eur (v přepočtu zhruba 5,6 miliardy korun), což je stejně jako před rokem. Ostatní velké banky pololetní výsledky zatím nezveřejnily.

Objem vkladů u české UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 3,3 procenta na 608 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 1,6 procenta na 578 miliard korun, vyplývá z oznámení mateřské společnosti.

Italská bankovní skupina zároveň oznámila investici v celkové hodnotě 370 milionů eur do poskytovatele cloudových bankovních služeb Vodeno a do Aion Bank. „Tato investice nám umožňuje využít technologii a talent společnosti Vodeno k dalšímu rozvoji jejich patentované technologie a používat ji jako sandbox pro vývoj, testování a inovace ve prospěch naší širší skupiny. Kombinace Aion Banka s integrovanou technologií poskytuje cestu ke vstupu do cílových segmentů klientů a na celé trhy v celé Evropě a poskytuje další příležitosti k atraktivnímu využití našeho přebytečného kapitálu,“ uvedl k transakci CEO UniCreditu Andrea Orcel.

Na českém trhu zahájila banka činnost v listopadu 2007 prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Bank. Ta vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.

