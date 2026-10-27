IT už není zlatý důl pro každého. Nejvíc berou specialisté na AI a bezpečnost
Mzdy v IT se dál drží nad průměrem, jejich růst se ale výrazně rozevírá podle specializace. Nejlépe si vedou experti na umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, cloud nebo podnikové systémy, zatímco část tradičních IT profesí stagnuje. Firmy zároveň omezují nábor juniorů a pod vlivem automatizace více rozlišují, za jaké dovednosti jsou ochotny platit.
Doba, kdy stačila znalost žádané technologie a vysoká mzda byla téměř jistá, se podle aktuálního průzkumu Grafton Recruitment a Gi Group mění. Firmy více rozlišují mezi jednotlivými specializacemi, zkušenostmi i tím, jakou hodnotu pracovník přináší. Největší zájem mají o odborníky, kteří kombinují více dovedností, naopak rutinnější činnosti se dostávají pod větší tlak automatizace a umělé inteligence.
To je patrné hlavně u juniorních pozic, kde pracovních příležitostí ubývá. Méně otevřených míst ale začínají pociťovat i někteří softwaroví vývojáři. Nábor se zároveň zrychluje a u řady klíčových pozic dnes trvá zhruba tři až čtyři týdny. Uchazeči jsou ochotnější slevit ze mzdových požadavků, rozsahu práce z domova i preferované formy spolupráce. Home office přitom zůstává vedle mzdy jedním z hlavních kritérií, podle nichž IT specialisté pracovní nabídky posuzují, zaměstnavatelé však možnosti práce na dálku postupně omezují.
Oběd v Česku už v průměru stojí přes 200 korun. V září za něj lidé zaplatili 202,90 koruny, meziročně o 5,60 koruny více a téměř o polovinu více než před šesti lety. Nejdražší zůstává Praha, kde průměrná cena oběda vystoupala na 229,70 koruny, hranici 200 korun už ale překročilo sedm ze třinácti sledovaných krajských měst.
Oběd za dvě stovky? V Česku už běžná věc
Money
Oběd v Česku už v průměru stojí přes 200 korun. V září za něj lidé zaplatili 202,90 koruny, meziročně o 5,60 koruny více a téměř o polovinu více než před šesti lety. Nejdražší zůstává Praha, kde průměrná cena oběda vystoupala na 229,70 koruny, hranici 200 korun už ale překročilo sedm ze třinácti sledovaných krajských měst.
AI a kyberbezpečnost drží mzdy vysoko
Na špičce odměňování zůstávají IT ředitelé. V Praze může CIO nebo CTO podle průzkumu dosáhnout až na 250 tisíc korun měsíčně, v Jihomoravském kraji na 220 tisíc. Ve všech sledovaných regionech přitom začíná mzdové rozpětí těchto pozic nejméně na 100 tisících korun.
Vysoké mzdy mají také manažeři IT bezpečnosti, specialisté na zabezpečení cloudu a DevSecOps, experti na SAP a Salesforce nebo vybrané pozice v AWS, Azure, DevOps a business intelligence. Salesforce architekt si může v Praze přijít až na 160 tisíc korun měsíčně, zkušený SAP konzultant s více než pěti lety praxe začíná na 110 tisících.
Samostatnou skupinu tvoří profese spojené s umělou inteligencí. Inženýři strojového učení, specialisté na velké jazykové modely, vývojáři AI/ML a bezpečnostní inženýři zaměření na AI mohou v Praze vydělat až 150 tisíc korun měsíčně. Spodní hranice jejich mzdového rozpětí neklesá pod 95 tisíc. Nabídka těchto míst se zatím soustřeďuje hlavně do Prahy, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.
Nvidia dál posiluje svou pozici v centru boomu kolem umělé inteligence. Do Mety investuje tři miliardy dolarů poté, co technologický gigant oznámil plán získat až 95 miliard dolarů na další rozvoj AI infrastruktury. Pro Nvidii jde o další z řady investic do firem, které stojí v čele současné technologické vlny.
Nvidia sype miliardy do Mety. AI boom spojuje dva technologické giganty
Zprávy z firem
Nvidia dál posiluje svou pozici v centru boomu kolem umělé inteligence. Do Mety investuje tři miliardy dolarů poté, co technologický gigant oznámil plán získat až 95 miliard dolarů na další rozvoj AI infrastruktury. Pro Nvidii jde o další z řady investic do firem, které stojí v čele současné technologické vlny.
Tradiční IT profese už na šestimístné mzdy automaticky nedosáhnou
Podstatně slabší je vývoj u tradičních administrátorských profesí. Správci sítí, databází, Windows nebo obecní IT administrátoři se většinou pohybují pod hranicí 100 tisíc korun. Ve Zlínském kraji začíná mzda IT administrátora na 48 tisících korun a v řadě dalších regionů nepřesahuje spodní hranice 50 tisíc.
Mění se také rozdíly mezi jednotlivými technologiemi. Zatímco administrátoři Linuxu a Unixu bývali placeni lépe než specialisté na Windows, dnes se jejich mzdy ve většině regionů vyrovnávají nebo se poměr obrací. Podle průzkumu za tím stojí automatizace i fakt, že zejména v menších firmách může část této práce převzít někdo v rámci jiné role.
Rozdíly rostou i mezi vývojáři. K nejlépe placeným patří Java, full-stack vývoj, Python, Embedded C++ a zkušení odborníci na ABAP. Java vývojář může v Praze dosáhnout až na 160 tisíc korun měsíčně, zatímco u Pythonu se v některých krajích mzdy pohybují jen mezi 55 a 65 tisíci. Slabší ohodnocení průzkum zaznamenal také u některých dříve velmi žádaných pozic v PHP, JavaScriptu, frontendu nebo UX/UI.
Celoroční míra inflace by se letos podle odhadů měla dostat do blízkosti dvou procent. A co příští rok? „Na začátku příštího roku se inflace přechodně zvýší nad tři procenta kvůli tomu, že vypadnou faktory, které nám nyní inflaci snižují, a současně se projeví negativní vlivy. Ale očekáváme, že se v průběhu roku bude inflace velmi pomalu a pozvolna snižovat zpátky směrem ke dvojce,“ říká v rozhovoru pro Newstream vrchní ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář.
Sklenář z ČNB: Mzdy nabraly nebezpečné tempo. Šest procent už je moc
Money
Celoroční míra inflace by se letos podle odhadů měla dostat do blízkosti dvou procent. A co příští rok? „Na začátku příštího roku se inflace přechodně zvýší nad tři procenta kvůli tomu, že vypadnou faktory, které nám nyní inflaci snižují, a současně se projeví negativní vlivy. Ale očekáváme, že se v průběhu roku bude inflace velmi pomalu a pozvolna snižovat zpátky směrem ke dvojce,“ říká v rozhovoru pro Newstream vrchní ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář.
Praha stále vede, regionální rozdíly zůstávají
Nejvyšší mzdy zůstávají v Praze, následuje Jihomoravský kraj. Silnou pozici má i Moravskoslezský kraj. Naopak mezi slabší regiony patří Zlínský a Olomoucký kraj a Vysočina.
Rozdíly mohou být výrazné. C# vývojář si může v Praze a Středočeském kraji vydělat až 135 tisíc korun měsíčně, zatímco ve Zlínském kraji činí horní hranice 70 tisíc. Konzultant IT bezpečnosti může v Praze dosáhnout až na 130 tisíc korun, ve Zlínském kraji přitom jeho mzdové rozpětí začíná na 55 tisících.
Na opačném konci trhu stojí například manuální testeři, jejichž mzdy v některých krajích začínají na 40 tisících korun. Mezi hůře placené patří také techničtí dokumentaristé, analytici testování s kratší praxí a pracovníci technické podpory první úrovně.
Význam technologických dovedností ale podle průzkumu roste i mimo samotné IT. Ve výrobě nabývá na významu automatizace a datová analytika, ve financích technologie přebírají rutinní činnosti a v marketingu se standardem stává práce s AI. Firmy tak stále více hledají lidi, kteří dokážou propojit znalost svého oboru s digitálními technologiemi.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.